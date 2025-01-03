賭城恐攻兇嫌為37歲現役綠扁帽 爆炸前…朝頭部開槍自殺

川普酒店外的爆炸案證實已死嫌犯是美國現役綠扁帽部隊的軍人李維斯柏格。（美聯社）

拉斯維加斯川普 國際酒店大門特斯拉Cybertruck 爆炸事件，唯一死者是車內司機、37歲現役陸軍特種部隊綠扁帽 (Green Berets)成員李維斯柏格(Matthew Livelsberger)。事件動機仍在調查，但法醫證實爆炸前，他對自己頭部開槍自殺。

爆炸發生後李維斯柏格的背景陸續曝光，根據陸軍的聲明，他是陸軍特種部隊綠扁帽成員，也是游擊戰專家，自2006年以來一直在陸軍服役，在海外的多次任務裡逐步晉升，最近剛從德國 執行任務歸來，目前正處休假狀態。

這支特種部隊主要是使用非常規技術打擊海外恐怖分子，在派到德國執行海外任務前，李維斯柏格是在北州的陸軍基地自由堡(Fort Liberty)服役，與紐奧良皮卡攻擊事件疑兇賈巴爾(Shamsud-Din Jabbar)在同一基地，但兩人並無交集。

陸軍表示，李維斯柏格曾兩度部署到阿富汗，並在烏克蘭、塔吉克斯坦、格魯吉亞及剛果服役，獲得兩枚銅星勳章。

拉斯維加斯警方指出，這起爆炸行為是蓄意的。拉斯維加斯大都會警局(Las Vegas Metropolitan Police Department)警長麥克馬希爾(Kevin McMahill)指出，汽車劇烈爆炸前先冒出濃煙。另有官員說，車內炸彈製作粗糙，而且爆炸威力被Cybertruck不鏽鋼車身限制，「炸彈製作的粗糙程度與死者豐富的軍事經驗並不相配」。

美聯社的報導指汽車爆炸前一刻，李維斯柏格在車內開槍自殺，克拉克郡法醫2日證實他的死因是開槍自殺而非給炸死，他的腳邊找到一把手槍。

調查人員指出，李維斯柏格在特斯拉Cybertruck爆炸前，已經用手槍自殺。圖為在車上發現的手槍。（美聯社）

對於這位戰功卓著陸軍精英選擇這種方式結束生命，他的家人大表錯愕，聲稱他是「川普的忠實支持者」，熱愛自己的軍隊。

叔父迪恩(Dean Livelsberger)說，侄兒是「百分百的愛國者」，是屬於電影(第一滴血)「藍波」(Rambo) 一類的人。

迪恩說，「(侄兒)愛川普，是一個非常愛國的士兵，一個愛國的美國人。這是他多年來在特種部隊服役的原因，這不僅僅是一次執行任務」。

他又說，李維斯柏格一向對Cybertruck感到好奇，也能夠自製複雜的爆炸物。