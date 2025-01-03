賭城恐攻兇嫌為37歲現役綠扁帽 爆炸前…朝頭部開槍自殺
拉斯維加斯川普國際酒店大門特斯拉Cybertruck爆炸事件，唯一死者是車內司機、37歲現役陸軍特種部隊綠扁帽 (Green Berets)成員李維斯柏格(Matthew Livelsberger)。事件動機仍在調查，但法醫證實爆炸前，他對自己頭部開槍自殺。
爆炸發生後李維斯柏格的背景陸續曝光，根據陸軍的聲明，他是陸軍特種部隊綠扁帽成員，也是游擊戰專家，自2006年以來一直在陸軍服役，在海外的多次任務裡逐步晉升，最近剛從德國執行任務歸來，目前正處休假狀態。
這支特種部隊主要是使用非常規技術打擊海外恐怖分子，在派到德國執行海外任務前，李維斯柏格是在北州的陸軍基地自由堡(Fort Liberty)服役，與紐奧良皮卡攻擊事件疑兇賈巴爾(Shamsud-Din Jabbar)在同一基地，但兩人並無交集。
陸軍表示，李維斯柏格曾兩度部署到阿富汗，並在烏克蘭、塔吉克斯坦、格魯吉亞及剛果服役，獲得兩枚銅星勳章。
拉斯維加斯警方指出，這起爆炸行為是蓄意的。拉斯維加斯大都會警局(Las Vegas Metropolitan Police Department)警長麥克馬希爾(Kevin McMahill)指出，汽車劇烈爆炸前先冒出濃煙。另有官員說，車內炸彈製作粗糙，而且爆炸威力被Cybertruck不鏽鋼車身限制，「炸彈製作的粗糙程度與死者豐富的軍事經驗並不相配」。
美聯社的報導指汽車爆炸前一刻，李維斯柏格在車內開槍自殺，克拉克郡法醫2日證實他的死因是開槍自殺而非給炸死，他的腳邊找到一把手槍。
對於這位戰功卓著陸軍精英選擇這種方式結束生命，他的家人大表錯愕，聲稱他是「川普的忠實支持者」，熱愛自己的軍隊。
叔父迪恩(Dean Livelsberger)說，侄兒是「百分百的愛國者」，是屬於電影(第一滴血)「藍波」(Rambo) 一類的人。
迪恩說，「(侄兒)愛川普，是一個非常愛國的士兵，一個愛國的美國人。這是他多年來在特種部隊服役的原因，這不僅僅是一次執行任務」。
他又說，李維斯柏格一向對Cybertruck感到好奇，也能夠自製複雜的爆炸物。
不過李維斯柏格的妻子莎拉 (Sara Livelsberger)則反對川普，早在2016年大選前夕，已在臉書分享了大量反川普的帖子，事件發生時，兩人已長時間沒有聯絡。
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