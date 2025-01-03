Cybertruck車身抑制爆炸案威力 馬斯克諷：嫌犯挑錯車

馬斯克1日晚在社交媒體X的貼文中說，Cybertruck引導爆炸的威力只向上而非向周圍散發，甚至酒店大廳玻璃門都沒有被炸破。(歐新社)

針對拉斯維加斯川普國際酒店門口1日發生的特斯拉Cybertruck 電動皮卡爆炸事件，特斯拉執行長馬斯克 藉機稱讚 Cybertruck，指它堅固得足以遏止更大規模的爆炸。

馬斯克1日晚在社交媒體X的貼文中，甚至嘲笑「邪惡的笨蛋」選錯了恐怖襲擊的車輛，說Cybertruck實際上遏止了爆炸的規模，引導爆炸的威力只向上而非向周圍散發，甚至酒店大廳玻璃門都沒有被炸破，儘管火球很大，但造成的損失卻有限。

馬斯克吹捧Cybertruck的不鏽鋼合金裝甲車身，是遏止爆炸的完美機制，更是汽車炸彈最糟糕的選擇，因為它的不鏽鋼合金裝甲比任何其他商用車輛都能更好地抑制爆炸。

在此之前，馬斯克經常吹捧這款受電影「銀翼殺手」(Blade Runner)啟發，極具未來感的裝甲皮卡的堅固性。

特斯拉2019年11月首次宣布推出「未來派」電動車Cybertruck時，馬斯克就表示，該車採用與SpaceX的星際飛船火箭相同的不鏽鋼合金製造，聲稱9毫米手槍射出的子彈穿不過。

馬斯克多次表示Cybertruck刀槍不入，甚至可以當作船隻用，不少人在社交媒體指這說法太誇張，但今次事件證明它的確具有驚人的堅固性。

拉斯維加斯大都會警局(Las Vegas Metropolitan Police Department)麥克馬希爾(Kevin McMahill)也認為，Cybertruck採用不鏽鋼合金外殼設計，限制了爆炸造成的損害。

他還展示了爆炸後的照片，顯示車輛大部分外殼依然完好，川普國際酒店大門玻璃門沒被爆炸震碎。

麥克馬希爾在事後的記者會上，也感謝馬斯克提供了大量關於車輛爆炸後的額外信息，包括爆炸力的性質等。