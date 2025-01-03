我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積電亞利桑納廠帶動開發 建商計畫在周遭打造都會生活區

梁朝偉登「21世紀60位最佳演員」 排名勝阿湯哥、小勞勃道尼…

Cybertruck車身抑制爆炸案威力 馬斯克諷：嫌犯挑錯車

編譯盧炯燊／綜合報導
馬斯克1日晚在社交媒體X的貼文中說，Cybertruck引導爆炸的威力只向上而非向周圍散發，甚至酒店大廳玻璃門都沒有被炸破。(歐新社)
馬斯克1日晚在社交媒體X的貼文中說，Cybertruck引導爆炸的威力只向上而非向周圍散發，甚至酒店大廳玻璃門都沒有被炸破。(歐新社)

針對拉斯維加斯川普國際酒店門口1日發生的特斯拉Cybertruck電動皮卡爆炸事件，特斯拉執行長馬斯克藉機稱讚 Cybertruck，指它堅固得足以遏止更大規模的爆炸。

馬斯克1日晚在社交媒體X的貼文中，甚至嘲笑「邪惡的笨蛋」選錯了恐怖襲擊的車輛，說Cybertruck實際上遏止了爆炸的規模，引導爆炸的威力只向上而非向周圍散發，甚至酒店大廳玻璃門都沒有被炸破，儘管火球很大，但造成的損失卻有限。

馬斯克吹捧Cybertruck的不鏽鋼合金裝甲車身，是遏止爆炸的完美機制，更是汽車炸彈最糟糕的選擇，因為它的不鏽鋼合金裝甲比任何其他商用車輛都能更好地抑制爆炸。

在此之前，馬斯克經常吹捧這款受電影「銀翼殺手」(Blade Runner)啟發，極具未來感的裝甲皮卡的堅固性。

特斯拉2019年11月首次宣布推出「未來派」電動車Cybertruck時，馬斯克就表示，該車採用與SpaceX的星際飛船火箭相同的不鏽鋼合金製造，聲稱9毫米手槍射出的子彈穿不過。

馬斯克多次表示Cybertruck刀槍不入，甚至可以當作船隻用，不少人在社交媒體指這說法太誇張，但今次事件證明它的確具有驚人的堅固性。

拉斯維加斯大都會警局(Las Vegas Metropolitan Police Department)麥克馬希爾(Kevin McMahill)也認為，Cybertruck採用不鏽鋼合金外殼設計，限制了爆炸造成的損害。

他還展示了爆炸後的照片，顯示車輛大部分外殼依然完好，川普國際酒店大門玻璃門沒被爆炸震碎。

麥克馬希爾在事後的記者會上，也感謝馬斯克提供了大量關於車輛爆炸後的額外信息，包括爆炸力的性質等。

儘管Cybertruck的堅固性讓人眼前一亮，但特斯拉2日公布的業績顯示，2024年全年交車量為179萬輛，下跌1.1% ，低於分析師預期的180萬6000輛，是十多年來首次年度銷量下降。受業績不理想影響，特斯拉股價2日下跌6.1%。

特斯拉執行長馬斯克針對拉斯維加斯川普國際酒店門口1日發生的特斯拉Cybertru...
特斯拉執行長馬斯克針對拉斯維加斯川普國際酒店門口1日發生的特斯拉Cybertruck電動皮卡爆炸事件，嘲笑兇嫌選錯了車輛，稱讚Cybertruck堅固得足以遏止更大規模的爆炸。(路透)

Cybertruck 馬斯克 特斯拉

上一則

移民想念家鄉菜 瓜國超狂快遞遠征1800哩送餐到美

下一則

賭城恐攻兇嫌為37歲現役綠扁帽 爆炸前…朝頭部開槍自殺

延伸閱讀

馬斯克對台態度似有轉變 讚台灣蘊藏大量科技人才

馬斯克對台態度似有轉變 讚台灣蘊藏大量科技人才
需求止不住放緩 特斯拉去年全年交車量首見下滑

需求止不住放緩 特斯拉去年全年交車量首見下滑
特斯拉將公布上季交車量 市場關注能否跨越這個門檻

特斯拉將公布上季交車量 市場關注能否跨越這個門檻
特斯拉電動皮卡 賭城川普酒店前爆炸 駕駛炸死、7傷

特斯拉電動皮卡 賭城川普酒店前爆炸 駕駛炸死、7傷

熱門新聞

紐奧良市今天發生一輛皮卡車惡意衝撞人群事件。（歐新社）

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

2025-01-01 14:12
世界棋王卡爾森因為穿了一條牛仔褲，導致退賽的局面。(擷自X@MagnusCarlsen)

世界西洋棋王被勒令換掉牛仔褲 憤而退賽 撂下「去你的」

2024-12-28 14:30
喬治亞州埃芬漢郡法官耶克爾在法院舉槍自盡。(取自埃芬漢郡法院官網)

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

2024-12-31 15:53
邁阿密十口之家吃霸王餐後開車逃跑，險撞傷店員。(擷自7 News Miami)

佛州十口之家吃428元霸王餐帶嬰孩逃跑 險撞傷店員

2024-12-31 17:11
比利時漫畫家「艾爾吉」筆下的年輕記者丁丁(Tintin)，是歐洲20世紀最受歡迎的漫畫人物之一。(美聯社)

大力水手、丁丁版權到期 2025年起可免費使用

2025-01-01 05:15
連續兩周將有三波寒流來襲，影響達到全國範圍，民眾要注意禦寒。（美聯社）

三波北極寒流來襲 30多州下周探0℉以下

2024-12-30 22:00

超人氣

更多 >
多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票
華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜
遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國

遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國
非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段

非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段
理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣

理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣