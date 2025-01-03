我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積電亞利桑納廠帶動開發 建商計畫在周遭打造都會生活區

梁朝偉登「21世紀60位最佳演員」 排名勝阿湯哥、小勞勃道尼…

2爆炸案汽車都來自租賃平台 Turo稱使用者無刑事前科

編譯陳韻涵／綜合報導
Turo的服務類似旅宿共享平台Airbnb，車主可將他們的汽車放進Turo市場供其他使用者租賃，價格低廉。(美聯社)
Turo的服務類似旅宿共享平台Airbnb，車主可將他們的汽車放進Turo市場供其他使用者租賃，價格低廉。(美聯社)

紐奧良恐攻與拉斯維加斯川普酒店汽車炸彈事件兩名嫌犯 ，都使用汽車租賃共享平台「Turo」租借犯案車輛，而過去15年來，Turo已經成為Hertz和Enterprise等傳統租車服務的替代選項。Turo共享服務引發人們關注與討論，而Turo發言人澄清，兩名使用者無刑事前科，不存在安全風險並積極配合調查。

Google Play應用程式平台描述，Turo是汽車租賃市場，允許使用者在美國、加拿大、澳洲和法國向「值得信任的車主」租車。

紐約時報報導，Turo的服務類似旅宿共享平台Airbnb，車主可將他們的汽車放進Turo市場供其他使用者租賃。

對部分用戶而言，Turo是比機場租車公司更便宜的選項，許多車輛每日租金不到50元。

Turo宣稱，它是「全世界最大的汽車共享市場」，允許使用者「跳過租車櫃檯」，「從地方車主開放共享的精選車輛中選擇，為旅途租用最棒的汽車並就近取車」。

另有人透過Turo以更高的價格租用新奇車款，如經典老車、高檔跑車或「特斯拉」(Tesla)的電動Cybertrucks，後者被用於拉斯維加斯汽車炸彈案。

Turo發言人告訴「新聞周刊」(Newsweek)說：「我們對紐奧良和拉斯維加斯的暴力事件感到痛心，我們為受害者及其家屬祈禱。我們積極與執法部門合作，配合調查兩起事件。」

Turo發言人表示，「我們不認為這兩位使用者有刑事犯罪前科或存在安全威脅」，「Turo透過世界一流的信任和安全技術，團隊成員囊括經驗豐富、具專業執法背景的退役人員，我們致力維持最高標準的風險管理」。

Turo於2010年成立時原稱「RelayRides」，2015年更名為Turo；截至去年9月，Turo在1萬6000多個城市提供35萬輛車供使用者租用。

去年，Turo曾考慮在華爾街首次公開募股(IPO)，如今在其平台租車的兩起暴力事件發生令人不安。

Turo自稱是汽車租賃市場，允許使用者在美國、加拿大、澳洲和法國向「值得信任的車...
Turo自稱是汽車租賃市場，允許使用者在美國、加拿大、澳洲和法國向「值得信任的車主」租車。(美聯社)

租車 租金 澳洲

上一則

昔拒絕H-1B 今卻力挺 川普：需要聰明人進入我們國家

下一則

拜登夫人前年收外國元首最貴禮物：7.5克拉2萬元人造鑽石

延伸閱讀

連續兩起汽車攻擊事件 川普批因拜登開放邊境

連續兩起汽車攻擊事件 川普批因拜登開放邊境
FBI指紐奧良撞人案和Cybertruck爆炸案無關聯 2嫌犯卻有多處驚人相似

FBI指紐奧良撞人案和Cybertruck爆炸案無關聯 2嫌犯卻有多處驚人相似
駕車攻擊事件頻傳 全美開年進入警戒

駕車攻擊事件頻傳 全美開年進入警戒
FBI：紐奧良衝撞事件為孤狼犯罪 與賭城爆炸案似無關

FBI：紐奧良衝撞事件為孤狼犯罪 與賭城爆炸案似無關

熱門新聞

紐奧良市今天發生一輛皮卡車惡意衝撞人群事件。（歐新社）

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

2025-01-01 14:12
世界棋王卡爾森因為穿了一條牛仔褲，導致退賽的局面。(擷自X@MagnusCarlsen)

世界西洋棋王被勒令換掉牛仔褲 憤而退賽 撂下「去你的」

2024-12-28 14:30
喬治亞州埃芬漢郡法官耶克爾在法院舉槍自盡。(取自埃芬漢郡法院官網)

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

2024-12-31 15:53
邁阿密十口之家吃霸王餐後開車逃跑，險撞傷店員。(擷自7 News Miami)

佛州十口之家吃428元霸王餐帶嬰孩逃跑 險撞傷店員

2024-12-31 17:11
比利時漫畫家「艾爾吉」筆下的年輕記者丁丁(Tintin)，是歐洲20世紀最受歡迎的漫畫人物之一。(美聯社)

大力水手、丁丁版權到期 2025年起可免費使用

2025-01-01 05:15
連續兩周將有三波寒流來襲，影響達到全國範圍，民眾要注意禦寒。（美聯社）

三波北極寒流來襲 30多州下周探0℉以下

2024-12-30 22:00

超人氣

更多 >
多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票
華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜
遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國

遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國
非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段

非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段
理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣

理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣