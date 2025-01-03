2爆炸案汽車都來自租賃平台 Turo稱使用者無刑事前科

Turo的服務類似旅宿共享平台Airbnb，車主可將他們的汽車放進Turo市場供其他使用者租賃，價格低廉。(美聯社)

紐奧良恐攻與拉斯維加斯川普酒店汽車炸彈事件兩名嫌犯 ，都使用汽車租賃共享平台「Turo」租借犯案車輛，而過去15年來，Turo已經成為Hertz和Enterprise等傳統租車 服務的替代選項。Turo共享服務引發人們關注與討論，而Turo發言人澄清，兩名使用者無刑事前科，不存在安全風險並積極配合調查。

Google Play應用程式平台描述，Turo是汽車租賃市場，允許使用者在美國、加拿大、澳洲 和法國向「值得信任的車主」租車。

紐約時報報導，Turo的服務類似旅宿共享平台Airbnb，車主可將他們的汽車放進Turo市場供其他使用者租賃。

對部分用戶而言，Turo是比機場租車公司更便宜的選項，許多車輛每日租金 不到50元。

Turo宣稱，它是「全世界最大的汽車共享市場」，允許使用者「跳過租車櫃檯」，「從地方車主開放共享的精選車輛中選擇，為旅途租用最棒的汽車並就近取車」。

另有人透過Turo以更高的價格租用新奇車款，如經典老車、高檔跑車或「特斯拉」(Tesla)的電動Cybertrucks，後者被用於拉斯維加斯汽車炸彈案。

Turo發言人告訴「新聞周刊」(Newsweek)說：「我們對紐奧良和拉斯維加斯的暴力事件感到痛心，我們為受害者及其家屬祈禱。我們積極與執法部門合作，配合調查兩起事件。」

Turo發言人表示，「我們不認為這兩位使用者有刑事犯罪前科或存在安全威脅」，「Turo透過世界一流的信任和安全技術，團隊成員囊括經驗豐富、具專業執法背景的退役人員，我們致力維持最高標準的風險管理」。

Turo於2010年成立時原稱「RelayRides」，2015年更名為Turo；截至去年9月，Turo在1萬6000多個城市提供35萬輛車供使用者租用。