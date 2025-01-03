昔拒絕H-1B 今卻力挺 川普：需要聰明人進入我們國家

總統當選人川普(左)12月31日晚間在佛州海湖莊園表達他對H-1B簽證計畫的立場。他說：「我沒有改變看法；我一直覺得我們國家必須擁有最有能力的人。」(美聯社)

在共和黨內部針對H-1B簽證 計畫激烈爭辯之際，總統當選人川普 12月31日晚間在海湖莊園表達了他對H-1B簽證計畫的立場。他說：「我沒有改變看法；我一直覺得我們國家必須擁有最有能力的人，我們需要有能力的人，我們需要聰明人進入我們的國家；我們需要很多人進來。我們將擁有以前從未有過的工作。」

H-1B簽證計畫允許美國公司雇用外國工人從事特定職業，大多數持簽證者是科技業雇用。但保守派長期以來持異議立場，指責科技公司「濫用」H-1B簽證計畫，引進廉價勞力來取代美國工人。

共和黨內部對H-1B簽證計畫立場兩極化的爭辯，上周在社群媒體鬧得不可開交，川普任命領導政府效率部門的馬斯克(Elon Musk)和拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)雙雙力挺H-1B。

馬斯克在社群平台X表示，「我所以能和這麼多關鍵人士一起來到美國，創建SpaceX、特斯拉及數百家其他公司，讓美國變得強大，就是因為H-1B」。

川普過去曾對H-1B簽證計畫表示懷疑。他競選2016年總統期間，曾承諾解決該計畫遭濫用問題，還指控有些公司強迫國人培訓便宜的替代者。

川普2016年曾說：「H-1B計畫既不是高技能也不是移民，是從國外進口臨時外國工人，目的是以較低工資取代美國工人」；「我將永遠結束使用H-1B作為廉價勞力的計畫，並絕對要求每項簽證和移民計畫都須首先雇用美國工人。」

川普首任政府研究改革H-1B簽證計畫，並於2020年提出全面規定，每年分配約8萬5000個簽證名額，優先選擇工資較高的申請者。但拜登政府放棄了該規定。

即將上任的川普政府尚未具體說明將如何處理H-1B簽證計畫。但川普日前對紐約郵報(New York Post)大讚H-1B計畫說：「我一直喜歡這種簽證，我一直支持這種簽證，這就是為什麼我們有這種簽證。我的房地產項目有很多H-1B簽證引進的員工。我一直是H-1B的信徒，我用過很多次。這是個很棒的計畫。」