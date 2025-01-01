全美新冠病毒又開始猖獗 中西部尤多

CDC數據顯示，感染新冠病毒的病例迅速增加，中西部特別多 。(美聯社)

沉寂多時的新冠病毒去年12月初起開始猖獗，病毒量迅速增加，中西部特別多，比其他地方多幾乎一倍。

聯邦疾病防治中心(CDC )下水道汙水監測資料顯示，往年新冠病毒通常11月初開始流行，12月底達到高峰，不過去年頭10個月的測出量幾乎為歷年來最少，整個11月也是如此。

但情況在12月初發生變化，到中旬更迅速上升，12月21日截止的一周，全美檢測出的病毒量幾乎是1日到7日這周的三倍，全國皆然，中西部尤其嚴重。

有些專家擔心，病毒沉寂多時後突然活躍起來，恐怕在年假高潮期間感染體質較弱的人。

杜蘭大學(Tulane University )醫學院研究員賀格(Michael Hoerger)去年12月中旬指出，這波病毒流行不知從何而來，也來得晚。

他說，CDC的汙水監測資料，提出電腦預測模式，如果不加強監測和隔離，聖誕節那天10人的聚會，接觸到病毒的機率是八分之一，超過100人搭乘的飛機上，感染率高達四分之三。

感染病例的竄升，與最新主流病毒株XEC的流行相符。CDC說XEC是兩個JN.1變種病毒 株的混合，JN.1則是造成去年冬天病例驟增的Omicron變種。

CDC資料顯示，XEC變種在美國流行已好幾個月，到去年11月底、12月初就超過KP.3.1.1變種，12月8日至21日，XEC就占全部新感染病例的45%，遠高於兩個月前的15%。

CDC說，病毒逐漸變化，所謂「突變」，自然會成為「變種」，對人體的免疫系統看起來不同，正因為變種病毒看起來「不同」、「新奇」，才更容易躲過免疫系統的反應，導致感染者生病。

目前流行的變種仍在最新版的疫苗 保護範圍內，只要打疫苗，就能減少重症和死亡的機率，可是本季成年人施打率僅21%，兒童更只有10%。