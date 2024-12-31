我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台漫畫家、政論名嘴魚夫肝癌離世 享壽64歲

中國女星趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我

全美21州920萬勞工 元旦起調漲工資 時薪最高將破20元

記者顏伶如／綜合報導
多州元旦起調漲法定時薪基本工資。今年4月加州速食業員工時薪已由16元漲到20元，圖為在南加州速食店工作的亞裔店員。(美聯社)
多州元旦起調漲法定時薪基本工資。今年4月加州速食業員工時薪已由16元漲到20元，圖為在南加州速食店工作的亞裔店員。(美聯社)

哥倫比亞廣播公司(CBS)30日報導，共計21州從2025年1月1日起最低工資時薪調高，全美累計900多萬勞工元旦起收入因此增加。

非營利智庫「經濟政策研究中心」(Economic Policy Institute，EPI)統計，這波工資調漲的州當中，有13州州法規定最低工資必須跟著通貨膨脹調整，有6州則通過立法2025年起調高工資，另外2州則通過調高工資的公投。

「經濟政策研究中心」指出，全美大約920萬勞工從2025年元旦起工資調高，其中20%來自收入在聯邦貧窮線(poverty line)以下的家庭，大約49%勞工家庭收入低於貧窮線一倍以下。

聯邦最低時薪 仍是7.25元

聯邦最低工資時薪7.25元從2009年以來不曾調整，目前仍有20州最低工資比照聯邦標準。「經濟政策研究中心」各州經濟分析師希克利(Sebastian Martinez Hickey)說，從2009年以來，聯邦最低工資沒有調漲，但消費者購買能力卻受通膨影響而縮水大約30%。

希克利接受哥倫比亞廣播公司「金錢觀察」(MoneyWatch)節目訪問時說，賺取7.25時薪的勞工人數雖然頗低，但現實狀況仍是，最低工資沒有調整，讓數千萬勞工束手無策。

三分之一勞工 時薪已達15元

他表示，全美大約三分之一勞工居住州的最低工資已達時薪15元，到了2027年時，全美約有將近半數勞工居住州最低工資為時薪15元。

1月1日起最低工資將調漲的21州包括阿拉斯加州、亞利桑納州、加州、科羅拉多州、康乃狄克州、德拉瓦州、伊利諾州、密西根州、明尼蘇達州、密蘇里州、緬因州、蒙大拿州、內布拉斯加州、新澤西州、紐約州、俄亥俄州、羅德島州、南達科他州、佛蒙特州、維吉尼亞州、華盛頓州。

調整後華盛頓州最低工資時薪將為16.66元，加州為16.50元，康州為16.35元。紐約州新年調整後雖為15.50元，但紐約市、長島(Long Island)及威徹斯特(Westchester)為16.50元。

華州塔克維拉市(Tukwila)2025年裡最低工資將調高至時薪21.10元，科州波德郡(Boulder County)最低工資到2030年將調至時薪25元。

密西根州最低時薪2025年1月1日起調漲後為10.56元，俄亥俄州為10.70元，蒙大拿州則為10.55元。

勞工 阿拉斯加州 俄亥俄州

上一則

3波北極寒流來襲 一波比一波冷…下周恐現0℉以下低溫

延伸閱讀

獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬

獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬
全美900多萬勞工元旦起工資調漲

全美900多萬勞工元旦起工資調漲
新法將在元旦上路 20多州最低工資調漲、肯塔基准許醫用大麻

新法將在元旦上路 20多州最低工資調漲、肯塔基准許醫用大麻
最低時薪調漲0.4元 聖荷西挨轟有調跟沒調一樣

最低時薪調漲0.4元 聖荷西挨轟有調跟沒調一樣

熱門新聞

世界棋王卡爾森因為穿了一條牛仔褲，導致退賽的局面。(擷自X@MagnusCarlsen)

世界西洋棋王被勒令換掉牛仔褲 憤而退賽 撂下「去你的」

2024-12-28 14:30
居民拿著地稅通知單，大喊吃不消。(路透)

不划算…獨棟住宅保費、房地產稅接近房貸 2014來最高

2024-12-26 05:00
甘迺迪前副手、華裔律師夏納翰(左)與政治記者波索比克用中文交談。(擷自X@NicoleShanahan)

政治記者中文比她強 夏納翰笑：你現在應該沒法去中國了

2024-12-24 12:49
北美防空司令部每年到了平安夜，都有大批志工和官兵接聽小朋友打來詢問「聖誕老人什麼時候會來我家？」、「我是在頑皮還是乖巧小孩名單？」之類的電話，而這項特別的傳統可追溯到1955年一通打錯的電話。(美聯社)

冷戰時期男童打錯電話 造就北美防空司令部聖誕傳統

2024-12-23 10:18
低收入族群信用卡帳單拖欠之際遇到通膨高漲，信用評分因此驟減。（美聯社）

低收入族群信用評分因疫情意外拉高 如今面臨殘酷事實

2024-12-25 11:27
威廉‧祖洛克(右二)與扎卡里‧祖洛克(左二)承認性虐待他們的兩個養子。(擷自Instagram @zackjzulock)

喬州男同志伴侶性侵2養子 拍片炫耀拉皮條…判關100年

2024-12-24 16:23

超人氣

更多 >
四生肖新年迎財運高峰 鼠秀商業優勢、他無懼挑戰贏信任

四生肖新年迎財運高峰 鼠秀商業優勢、他無懼挑戰贏信任
精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買

精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買
獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬

獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬
Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空

Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空
川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告

川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告