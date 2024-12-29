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以約會軟體誘出兩男痛毆 伊州11青少年被控重罪

記者張聲肇／綜合報導
伊利諾州展望山警局表示，當地11名青少年模仿社媒瘋傳的犯罪手法，利用約會軟體誘出兩名男子再予痛毆，警方調查後，已對這夥人提出重罪指控。(展望山警局官方臉書)
伊利諾州展望山警局表示，當地11名青少年模仿社媒瘋傳的犯罪手法，利用約會軟體誘出兩名男子再予痛毆，警方調查後，已對這夥人提出重罪指控。(展望山警局官方臉書)

警方26日說，11名伊利諾州青少年模仿社媒瘋傳的犯罪案，利用約會軟體誘出兩名男子再予痛毆。警方調查後，已對這夥人提出重罪指控。其中除一人16歲外，其餘都是17歲。

展望山警察局(Mount Prospect Police Department)指出，7月18日下午9點45分左右，警局接獲一名41歲男子報警，說他在該市西西北路606號停車場遭「一群青少年」毆打。

警局說，報案人稱他透網路約會程式的安排，來到該地點會見某人，「到了該地點，受害人看到一群男性青少年走向他，講了幾句話，就不由分說毆打他，還打壞他的車子。」報案人想開車逃離，那群青少年緊追不捨，不過還是被甩開。

同一晚上約莫過了10分鐘，警方又接獲報案，指西關大道(See Gwun Avenue)400號發生毆人傷害事件。報案的23歲男子告訴警方，他透過約會應用軟體要在西林肯街900號一帶會見某人。該地點離前述受害人挨揍的地方約1哩。結果，一群十幾歲的青少年走向他後，便不由分說將他痛扁，其中一人還割破他車子的輪胎。

警方沒說明受害男子使用什麼約會軟體，被誘入「挨揍場」。

23歲受害人匆忙開車逃去，走到一半，發現輪胎沒氣了，只好停下來，請附近居民打911報警。

警方根據監視錄影，從西西北路606號停車場事故片段，認出其中一名打人嫌犯，隨後擴大調查，把11名參與這兩事件的嫌犯，全部指認出來。

這11名嫌犯各被安上一或二項「加重毆打、刑事破壞財產、暴民行動」的罪名。其中一人在犯案過程中，使用「種族主義和輕蔑」的語言侮辱受害人，多加兩項「仇恨犯罪」的罪名。

庫克郡檢察署核可警局提控，11名被告先後於11月11-20日投案，被羈押在芝加哥庫克郡青少年拘留所。

庫克 種族主義 伊利諾州

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