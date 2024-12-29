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「月領1000元社安金 繳1800元學貸」高齡欠債有280萬人

編譯廖振堯／綜合報導
據統計，62歲以上學貸借款人數多達280萬，積欠學貸總額達1215億元。圖為多名國會議員在國會大廈前集會，呼籲拜登總統免除他們的學貸。(美聯社)
據統計，62歲以上學貸借款人數多達280萬，積欠學貸總額達1215億元。圖為多名國會議員在國會大廈前集會，呼籲拜登總統免除他們的學貸。(美聯社)

在拜登政府執政尾聲，致力於取消學貸的自由派倡議組織「集體債務」(Debt Collective)敦促教育部免除高齡借款人的學貸，聲稱他們已因年事已高，無法償還餘額；該組織表示教育部可以利用一項鮮為人知的聯邦法規「聯邦債權追索法」(Federal Claims Collection Act)來免除學貸。

在12月一個細雨霏霏的下午，一群長者站在教育部外，懇求政府免除他們的債務。71歲的華納(Valerie Warner)認為川普政府不會採取援助措施，所以現在就得採取行動，並說「我們的日子屈指可數了」。她1980年代30歲時第一次借學貸完成法律學位，幾年後在華盛頓特區公立學校工作時又貸款參加線上教育碩士課程，這兩個學位總共貸款約6萬元。但華納職涯不順，未能按時還清，如今愈滾愈重。「目前我每月靠社安金的1000元過活，而每月要付1800元學貸，我該怎麼生活？」她還延遲了第三次膽囊手術來參加集會。

華盛頓郵報報導，教育部數據顯示聯邦學貸借款人中，年齡62歲及以上達280萬人、其中超過72萬6300人在71歲以上，他們的債務總額為1215億元。高齡借款人是政府學貸組合中成長最快的族群之一，償還困難恐導致他們的社會安全福利被扣押。

教育部承認收到「集體債務」的備忘錄，內容概述了教育部取消高齡借款人學貸的權力。「集體債務」表示自9月以來一直與國會議員、白宮委員會和教育部官員會面。「集體債務」組織人席爾默(Eleni Schirmer)表示，許多高齡借款人已經還了20或30年的學貸，利率高得驚人，尚未償清就是對破碎體系、救援工作失敗的最強力控訴。

根據智庫新美國(New America)資料，過去20年裡，臨近退休年齡卻背負學貸債務的美國民眾數量猛增了500%以上。「集體債務」提到的「聯邦債權追索法」考慮了在合理時間內支付的能力，以及政府無法在合理時間內全額收取等因素。

學貸 教育部 貸款

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