史上距日最近超高溫試煉後 NASA探測器運作正常

藝術家繪圖顯示帕克太陽探測器接近太陽。(路透)

美國國家航空暨太空 總署（NASA ）27日表示，帕克太陽探測器成功締造最靠近太陽的人造物體紀錄後，目前處於「安全」狀況，一切運作正常。

路透社報導，帕克太陽探測器（Parker Solar Probe）24日飛進太陽的外層大氣日冕，並通過距離太陽表面610萬公里的位置，以進行協助科學家更了解太陽的任務。

NASA表示，位於馬里蘭州約翰霍普金斯應用物理實驗室（Johns Hopkins Applied Physics Laboratory）的任務團隊26日午夜前收到來自帕克號的信號，是1聲信標音。

NASA還說，帕克號預計在1月1日傳送關於其狀態的詳細遙測數據。

根據NASA網站，帕克太陽探測器的移動速度最高達每小時69萬2000公里，能夠承受最高攝氏982度的高溫 。

NASA表示：「透過如此近距離研究太陽，帕克太陽探測器可以進行測量，以協助科學家更瞭解這塊區域的物質如何被加熱到數百萬度，以及追蹤太陽風（連續從太陽向外放射的帶電粒子流）的來源，並探索高能粒子如何加速至接近光速。」

NASA的太陽圈物理學部主任魏斯特雷克（Joseph Westlake）告訴路透社：「我們正以這項探測得到的資料來改寫關於太陽如何運作的教科書。」

NASA於2018年8月發射帕克號繞日飛行，並利用金星飛掠的引力來讓這艘探測器進入離太陽更近的軌道，而逐漸繞入更靠近太陽的位置。