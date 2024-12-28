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住房短缺、補助停止、無證客湧入…美遊民暴增18%創新高

編譯盧炯燊／綜合報導
聯邦數據顯示，2023至2024年間，美國無家可歸者人數創歷史新高，同比增加18.1%，達77萬餘人。圖為佛州邁阿密市的遊民帳篷。(美聯社)
聯邦數據顯示，2023至2024年間，美國無家可歸者人數創歷史新高，同比增加18.1%，達77萬餘人。圖為佛州邁阿密市的遊民帳篷。(美聯社)

由於可負擔住房嚴重短缺、疫情紓困金不再提供、毀滅性的自然災害、移民激增等因素影響，美國2023至2024年間，無家可歸者人數創歷史新高，同比增加18.1%，上一年度的增幅為12%。

聯邦住房與城市發展部(HUD)27日發表報告表示，聯邦政府今年1月在全國的統計發現，超過77萬1480人被視為無家可歸者，相當於每1萬人裡有23人。 這個數字還不包括那些與朋友或家人住在一起的人，否則不只此數。

報告指出，全國性住房危機、不斷上升的通膨壓力、中低收入家庭收入停滯，以及系統性種族主義的持續影響，已使無家可歸者的服務體系達到極限。報告又說，自然災害頻發、移民人數增加，加上疫情期間政府提供的紓困金終止，進一步加劇了無家可歸現象。

報告的數據顯示，非裔群體占美國總人口的12%，但占無家可歸者的比率高達32%，凸顯種族不平等對這問題的影響。另外，18歲以下兒童是增加最快的群體，同比增加33%，估計有15萬個兒童面臨無家可歸危機。

儘管HUD代理部長托德曼(Adrianne Todman)稱，拜登政府致力確保每個家庭都能獲得負擔得起、安全及優質的住房。但最令人擔憂的趨勢之一，就是無家可歸家庭的數目增加了近40%，其中受移民因素影響的城市地區最為嚴重。

無家可歸問題加劇，對美國經濟和社會結構形成嚴峻挑戰，尤其是許多城市大量無家可歸者露宿街頭，報告將此歸咎於移民的激增。

數據顯示，丹佛、芝加哥及紐約市等13個大城市地區，最受移民影響，家庭無家可歸人數增加一倍多，相對其373個社區增幅不到8%。

自然災害也推高了無家可歸者數字，例如2023年夏威夷茂宜島(Maui)的災難性野火，迫使近6000人住進緊急避難所。

全國低收入住房聯盟臨時首席執行官威利斯(Renee Willis)批評，當局在可負擔住房的資源及保護方面都投資不足，無家可歸者激增是可以預見的結果。

聯邦數據顯示，2023至2024年間，美國無家可歸者人數創歷史新高，同比增加18...
聯邦數據顯示，2023至2024年間，美國無家可歸者人數創歷史新高，同比增加18.1%，達77萬餘人。圖為佛州邁阿密市的遊民。(美聯社)

移民 低收入 紓困金

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