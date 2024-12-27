落實打擊非法移民政策 「邊境沙皇」將恢復家庭式拘留中心

「邊境沙皇」霍曼表示，將恢復實施讓無證移民家長與兒女同住的家庭式拘留中心。圖為來自南美洲的無證移民。(美聯社)

獲總統當選人川普 提名將擔任白宮「邊境沙皇」(Border czar)的前任移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)局長霍曼(Tom Homan)說，將恢復實施讓無證移民家長與兒女同住的家庭式拘留中心。川普第一任執政期間，霍曼落實打擊非法移民 的「零容忍」(zero-tolerance)政策，超過4000名無證兒童與父母骨肉分離。

華盛頓郵報26日報導，霍曼表示，川普下個月上台之後，將讓無證移民家長與兒童同住在家庭式拘留中心(family detention)，全家住在類似邊境巡邏隊使用的軟面帳篷。

他表示，川普新政府對於遣返 無證移民將毫不遲疑，即使育有身為美國公民的幼齡兒女也一樣，至於全家人是否拆散，還是孩子跟家長一併遣返，則由家長自行決定。

對於川普上台後將立即推出大規模遣返計畫，霍曼指出，問題在於，明知自己是非法入境，卻選擇在美國養兒育女，「是你讓家人面臨如今的處境」。

拜登總統2021年下令停止家庭式拘留中心，移民和海關執法局管理的三座住宅式拘留中心(residential centers)全部關閉。住宅式拘留中心設計類似宿舍，還為兒童提供娛樂與教育課程，但移民權益倡議人士與小兒科醫師表示，家庭式拘留中心對於孩童身心健康造成傷害。

根據目前規定，涉及未成年兒童的遣返案件，兒童被收押於家庭式拘留中心的時間不得超過20天。由於遣返作業通常耗時較久，因此移民和海關執法局經常將較容易處裡的成年人優先遣返。

霍曼受訪時說，川普上台之後，某些現行措施可能改變。他說：「我們必須興建家庭式拘留設施，至於需要多少床位，則要依照數據資料決定。」

霍曼表示，將另外推出設法尋找30萬名「失蹤」(missing)青少年與兒童移民的計畫。不過，法律專家說，使用「失蹤」一詞可能過度解釋，因為許多兒童移民或監護人只是沒有回覆政府人員的通知。

霍曼說，許多無證兒童可能是跟父母或其他親戚在一起，但希望透過非營利組織或私人包商執行尋找這些無證兒童的行動。他說，尚不知道經費如何解決。

霍曼說，某些孩子可能淪為強迫勞動的童工，甚至遭到性交易販賣，有些孩子可能平安無事，「但我們必須一一確認」。

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