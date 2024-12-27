欠稅588元失房產 內州男官司纏鬥6年爭回 但妻子去世、自己也中風

內布拉斯加州斯科茨布拉夫郡司法大樓。該州一名男子2018年因欠稅588元遭郡政府拍賣其房產；當事人為爭回房產，官司一打就是六年。(圖為斯科茨布拉夫郡政府)

內布拉斯加州 男子費爾(Kevin Fair)2018年因欠稅588元遭地方政府拍賣其房產；費爾為爭回房產，官司一打就是六年。費爾的律師26日表示，法律糾紛好不容易結束了，費爾即將取回他的房屋所有權。

費爾家住斯科茨布拉夫(Scottsbluff)，2018年他因588元財產稅逾期未繳，失去了擁有近30年的房屋所有權，自此深陷法律糾紛。

當時的內布拉斯加州法律允許斯科茨布拉夫郡將費爾的房屋留置權賣給私人投資 者；當費爾無法還清該筆稅款、利息和相關費用時，房屋所有權就歸該投資者所有。法律糾紛期間，費爾獲准繼續住在家裡。

內布拉斯加州最高法院2022年裁定費爾敗訴，但一年後，最高法院下令州法院重新考慮。8月，內布拉斯加州最高法院裁定費爾應保有該房屋所有權。費爾的律師表示，費爾與該投資者已友好解決該法律糾紛。

太平洋法律基金會(Pacific Legal Foundation)資深律師馬丁(Christina Martin)表示，此案證實房屋淨值「受憲法保護」，這項裁決將保護費爾免於無家可歸。

美聯社報導，費爾和妻子特里(Terry)2010年代初即已還清房屋貸款，但2013年特里被診斷患有多發性硬化症，費爾辭職照顧她。郡政府發現他們積欠財產稅588元，留置其房屋並登報列出拖欠情況。

2015年，郡政府將稅收留置權賣給私人投資者，對方為該屋繳交三年稅款。投資者要求費爾支付總計5268元稅金、利息和費用時，費爾付不出錢，於是政府在2018年將房屋所有權轉交投資者。

費爾訴訟指稱，法律雖允許州政府收回債務，但不應允許州政府扣押超過債務金額(本案為5萬4000元)的房屋或權益。

費爾好不容易打贏官司，但妻子已在2019年去世，他則在11月中風 ，必須在家裡建造坡道。截至26日，募款網站GoFundMe帳戶已為費爾籌到將近1萬元。

內布拉斯加州2023年已修改法律，房主若未繳財產稅，不再面臨失去房屋的風險。