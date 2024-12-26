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房租續飆 低收家庭欠租遭逼遷 被迫改住長租式汽車旅館

記者顏伶如／綜合報導
住房支出愈來愈高，低收入群體無力購房，住到汽車旅館變成選項之一。(美聯社)
住房支出愈來愈高，低收入群體無力購房，住到汽車旅館變成選項之一。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)25日報導，物價飆漲，房租一路走高，某些低收入家庭無路可走，只能改住長租式汽車旅館(long-term motels)。

報導指出，婦人梅莉莎‧卡拉耶斯基(Melissa Krajewski)一家五口從2017年起住在靠近紐約州哈德遜谷(Hudson Valley)的小鎮金斯頓(Kingston)，三臥公寓月租1000元，但2021年底接到通知房租調漲為1400元。卡拉耶斯基擔任居家照護員，丈夫是屋頂工人，連續幾個月積欠房租之後遭到勒令逼遷，被郡政府社福部門安排住進遊民收容中心。

在遊民收容中心住了半年之後，卡拉耶斯基帶著家人投靠母親，在娘家住了一年半由於生活有諸多不便，決定丈夫帶著大兒子改住婆家，她帶著兩個女兒住到郡政府安排的長租式汽車旅館。報導指出，這棟汽車旅館住著許多與卡拉耶斯基有類似境遇的家庭，由於兒童人數眾多，學童搭乘校車上下學的車站就設在旅館門口，社區慈善機構在旅館推出課後輔導活動。

婦兒遊民倡議團體「生命轉變中心」(Center for Transforming Lives)執行長柯洛克(Carol Klocek)說，長租式汽車旅館彷彿一張網，住進去之後就難以脫身。

柯洛克指出，入住長租式汽車旅館繳交的費用，有時候比租房子的租金還高，買食物回旅館沒有空間存放，平均算來每天生活開銷頗高，「住在汽車旅館省不了錢，一旦住進去之後就很難脫身，現實就是如此，但很多人卻看不清現實」。

「生命轉變中心」在德州福和市(Fort Worth)進行問卷調查發現，絕大多數住在長租式汽車旅館的低收入民眾是單親媽媽，未滿6歲的孩子約占三分之一。某些案例是多個家庭共住一個房間，其中一例是三個單親媽媽與總共6個孩子住在一起，房裡有兩張床，沒有廚房。受訪家庭當中，有三分之一在長租式汽車旅館已經居住超過半年，每個月繳交費用大約1400元。

住房支出愈來愈高，低收入群體無力購房，住到汽車旅館變成選項之一。(美聯社)
住房支出愈來愈高，低收入群體無力購房，住到汽車旅館變成選項之一。(美聯社)

低收入 遊民 租金

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