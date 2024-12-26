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聖誕節壓力大 麻州亞馬遜送貨員「丟包」 80件包裹棄置樹林

編譯俞仲慈／綜合報導
聖誕採購季的送貨壓力影響麻州一名亞馬遜司機，把80件未投遞包裹直接丟棄樹林裡。（雷克維警局照片）
聖誕採購季的送貨壓力影響麻州一名亞馬遜司機，把80件未投遞包裹直接丟棄樹林裡。（雷克維警局照片）

就在聖誕節採購高峰期，全美電商龍頭亞馬遜(Amazon)員工選在此時發動大規模罷工，顯然送貨壓力影響麻州一位司機工作，把80件未投遞包裹直接丟棄樹林裡。

麻州東南部小鎮雷克維(Lakeville)警局局長波金斯(Matthew Perkins)向今日美國報(USA Today)證實，就在聖誕節數天前有一名亞馬遜配送司機坦承「壓力甚大」，擅自將一批未投遞包裹丟棄樹林裡。

根據報導，22日凌晨2時左右一名警員例行巡邏時，意外發現樹林裡有一批無人看管的貨物，赫然發現是三個亞馬遜大型配送袋，裡面裝了滿滿尚未投遞的包裹，警方只好將這批被丟棄的包裹送回警局，並清點出約80件包裹。

結果隔天，就有一名身分未透露的亞馬遜配送司機前往警局自首，坦承「因為壓力過大」而在21日晚上七時左右將包裹丟棄在樹林，棄置地點就位在亞馬遜配送中心附近。

報導指出，該司機打算主動向公司主管通報此事，但警方不會對他提出任何刑事指控，波金斯表示：「對於雷克維員警處理、調查此事的方式，讓我深感自豪，但目前不會提出刑事指控，因為這屬於亞馬遜人事部門的問題。」

隨後警方將這批包裹送回亞馬遜配送中心，同時也未接獲任何包裹遺失或失竊的報案。

根據報導，代表亞馬遜配送員工的「國際卡車司機兄弟會」(International Brotherhood of Teamsters)為尋求更高的薪資、更好的福利以及更安全的工作條件，宣布自本月19日起發動對亞馬遜史上最大規模罷工行動，範圍涵蓋紐約市、亞特蘭大、南加州、舊金山與伊利諾伊州斯科基(Skokie)等地的配送中心。

根據工會公布的新聞稿，主張亞馬遜員工即使沒有和資方討價還價的本錢，仍有發動並捍衛罷工的權利。

亞馬遜 罷工 聖誕節

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