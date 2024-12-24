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全美校園砸1億裝窗戶防彈貼膜 實測無效 WSJ：廠商賺暴利

記者顏伶如／綜合報導
全美校園花費1億多元在玻璃窗加裝具稱有防彈效果的窗戶貼膜，但實測後顯示沒有保護效果。(美聯社)
全美校園花費1億多元在玻璃窗加裝具稱有防彈效果的窗戶貼膜，但實測後顯示沒有保護效果。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導，全美校園為防止校園槍擊發生紛紛推出安全措施，累計花費1億多元在玻璃窗加裝具稱有防彈效果的窗戶貼膜(window film)，但實際測試結果卻顯示根本沒有保護效果。

廠商聲稱，窗戶貼膜能讓玻璃具有防彈效果，在槍手入侵時發揮防禦效果。然而，負責推動校園安全的共和黨猶他州州眾議員韋克斯(Ryan Wilcox)表示，與州政府高層官員參加實際測試時，卻目睹貼有防彈貼膜的玻璃被子彈直接射穿。

報導指出，全美各地學區累計花費1億多元購買、安裝號稱具有防彈效果的窗戶貼膜。窗戶貼膜獲得許多學區主管青睞的原因是，開銷比安裝防彈玻璃便宜許多。

猶他州與田納西州均通過新法，要求所有公立學區必須為窗戶加裝安全設施，例如防彈玻璃或防彈貼膜。報導指出，這些新規讓許多廠商得到賺取暴利的空間，某些廠商則利用實際測試向學校主管遊說。

國際窗膜協會(International Window Film Association)執行主任史密斯(Darrell Smith)說，防彈貼膜廠商向學校展示時使用槍枝火力較低、子彈強度較弱，玻璃則是經過強化的厚玻璃，與絕大多數學校使用的普通老舊玻璃截然不同。

校園安全顧問韓德瑞(Joseph Hendry)說，防彈貼膜產業彷彿拓荒時代美國蠻荒西部(Wild West)，學校經常被廠商的不實宣傳誤導，因為許多學校主管並沒有安全方面的背景。

政府發包資料統計平台GovSpend數據，達拉斯獨立學區(Dallas endent School District)編列1200萬預算為數十所學校加裝窗戶貼膜，納許維爾(Nashville)公立學校也為窗戶貼膜編列350萬預算，紐約州新羅謝爾(New Rochelle)則花費550萬元購買窗戶貼膜與安全玻璃。

學區 預算 猶他州

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