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關稅戰帶來不確定 美12月消費者信心大幅下滑

諾斯崇家族 62.5億元買回自家冠名百貨

編譯陳韻涵／綜合報導
諾斯崇家族後人斥巨資購回家族冠名的百貨公司，改為私有。圖為賓州購物中心內的諾斯崇百貨公司。(美聯社)
諾斯崇家族後人斥巨資購回家族冠名的百貨公司，改為私有。圖為賓州購物中心內的諾斯崇百貨公司。(美聯社)

諾斯崇(Nordstrom)創辦家族23日宣布聯手墨西哥零售商財團「墨西哥利物浦百貨」(El Puerto de Liverpool)達成私有化協議，以62億5000萬元買回家族冠名的諾斯崇百貨公司；華爾街日報(WSJ)報導，諾斯崇家族出資40億元。

諾斯崇百貨23日表示，諾斯崇家族成員將加入墨西哥利物浦百貨，以每股24.25元的現金價格收購諾斯崇的所有流通股。

這項交易預計2025年6月前完成，但必須獲得監管機關和諾斯崇66%股東的同意。

諾斯崇及墨西哥利物浦百貨表示，此次交易的企業價值約為62億5000萬元，包含債務。

諾斯崇家族後人斥巨資購回家族冠名的百貨公司，改為私有。圖為諾斯崇家族後人在西雅圖...
諾斯崇家族後人斥巨資購回家族冠名的百貨公司，改為私有。圖為諾斯崇家族後人在西雅圖出席股東大會的資料照片。(美聯社)

華爾街日報今年4月就曾報導，諾斯崇家族考慮私有化收購，而這是該公司第二度嘗試在上市公司的審查選項之外，力圖重振百貨業務。

23日開盤後不久，諾斯崇股價下跌1.1%至24.25元；該股票上周收24.70元之際，今年已上漲33%，市值略高於40億元。

諾斯崇的股價多年來持續低迷，該公司的市值在約莫十年前達到近150億元峰值。

過去幾十年來，百貨公司的消費者持續流向連鎖折扣店、快時尚零售商和網路商店，梅西百貨(Macy's)和柯爾百貨(Kohl's)等連鎖品牌吸引激進投資人，他們鼓勵銷售房地產並收緊支出。

諾斯崇家族今年9月提出38億元的收購要求，並與墨西哥利物浦百貨財團聯手提出每股23元的方案。

投資人近幾個月來預期該協議交易可能成交，諾斯崇的股價徘徊在該價格附近。

墨西哥利物浦百貨財團最早於2022年收購諾斯崇近10%股分，該集團擁有利物浦(Liverpool)和Suburbia百貨公司，並在墨西哥經營Gap、香蕉共和國(Banana Republic)、威廉斯索諾瑪(Williams Sonoma)，以及陶瓷大庫房(Pottery Barn)等品牌的特許經營店。

諾斯崇家族成員，由艾瑞克(Erik Nordstrom)擔任執行長，皮特(Pete Nordstrom)出任總裁，兩人和其他家族成員持有該百貨公司的約33%股分；交易完成後，諾斯崇家族預料將會擁有該百貨的多數股權。

墨西哥 Nordstrom 華爾街

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