去年遣返27萬無證移民 創10年新高

美國去年遣返了27萬無證移民，圖為無證移民12月初被遣返宏都拉斯。(美聯社)

美國2023財政年度遣返移民 數量，創十年來新高點；根據移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE )在19日公布的年度報告，ICE在2023財政年度向近200個國家，遣返了27萬1484名移民。

自拜登 在2023年夏天，實施嚴格限制庇護申請的新規定以來，非法過境人數就大幅減少，被驅逐出境的移民數量也因此遠多於，因移民案件仍在進行中而被釋放進入美國的數量；根據19日公布的ICE報告，美墨邊境11月共有4萬6610起移民事件，是拜登上任以來單月總數最低的一次。

不過，華盛頓時報報導，2024年美國境內共有約760萬名政府有紀錄的無證客，相較於2020年底的330萬人，代表拜登總統四年任內增加了430萬人。

多數遭遣返的移民是從美國南部邊境非法入境；他們是新冠肺炎疫情後，西半球創紀錄逃離獨裁政權、貧困和經濟崩潰移民潮的一部分。ICE報告涵蓋了從2023年10月1日至9月30日的執法行動。

該報告是川普在1月20日重新入主白宮前，ICE對拜登政府領導下移民執法情況的最終統計。川普承諾重回總統大位後，會立即展開美國史上規模最龐大的遣返行動，雖然他對會如何進行只提供了少許或相互矛盾的訊息。而移民執法人員的數量多年來也一直都停滯不前。

ICE代理局長列克萊特納(Patrick J. Lechleitner)在聲明中指出：「我們的機構長期資金不足，但我們的員工適應能力強、有韌性且很機靈，他們在聯邦政府內設定了很高的標準。ICE是一個非政治機構，關於我們的團隊，我可以告訴你，他們來這裡是為了調查犯罪並執行國會制定的法律。」