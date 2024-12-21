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美遣返3關塔那摩灣囚犯 2人涉峇里島恐襲

編譯盧炯燊／綜合報導
五角大廈表示，三名被關押在美國政府設在古巴關塔那摩灣軍事監獄的外籍人士，已被釋放返國，其中二人是馬來西亞人，他們承認參與2002年印尼峇里島恐襲爆炸案，另一名肯亞男子則已被關押17年，但從未被起訴。(美聯社)
五角大廈表示，三名被關押在美國政府設在古巴關塔那摩灣軍事監獄的外籍人士，已被釋放返國，其中二人是馬來西亞人，他們承認參與2002年印尼峇里島恐襲爆炸案，另一名肯亞男子則已被關押17年，但從未被起訴。(美聯社)

五角大廈表示，美國已將三名關押在關塔那摩灣軍事監獄的人士釋放返國，其中兩人是馬來西亞人，他們承認參與2002年印尼峇里島恐襲爆炸案，另一名肯亞男子則已被關押17年，卻從未被起訴。有人權組織要求拜登政府，釋放其他十多名未經指控卻仍遭關押的人士。

馬來西亞政府證實，這兩名參與策畫峇里島爆炸案及雅加達恐怖襲擊的恐怖分子，法立阿敏(Mohammed Farik bin Amin)及納茲爾勒普(Mohammed Nazir bin Lep)已於18日返回大馬。這兩次爆炸襲擊，前者造成202人死亡，後者12人遇難。

五角大廈說，二人是根據協議同意作為控方證人，指證爆炸案主謀漢巴里(原名Encep Nurjaman，又名 Hambali)。他們3人屬於凱達組織(Al-Qaeda)的印尼分支，2003年在泰國落網後，先關押在美國中央情報局的海外祕密監獄，在2006年轉移到關塔那摩灣基地。

二人當時被控共謀、恐怖主義、謀殺、企圖謀殺、故意造成嚴重身體傷害、暴力、襲擊平民、襲擊公共財產以及破壞財產等9項罪名，被判入獄23年。

馬來西亞內政部長在一份聲明中表示，二人回國後將接受一項全面的重返社會計畫，其中包括社會服務、福利和健康方面的支援。

自2001年「九一一」事件後，時任總統布希即在古巴關塔那摩灣設立美軍監獄，專門關押恐怖組織分子，在法立阿敏及納茲爾勒普釋放後，目前仍有27人在押。

至於被關17年未獲起訴的肯亞男子巴賈布(Mohammed Abdul Malik Bajabu)獲釋後，仍有15人同樣在押，主要來自葉門，美國表示正尋找願意接受他們的合適國家。

國際特赦組織已敦促拜登總統在卸任前，結束拘留這些從未被指控的人，否則要繼續對未經指控或審判而無限期拘留的可惡做法承擔責任。

監獄 拜登 五角大廈

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