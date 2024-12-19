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亞馬遜哪些配送站罷工？ 包裹會延誤嗎？

世界新聞網／輯
一名亞馬遜工人19日在加州一處亞馬遜設施外，參與罷工示威。(歐新社)
一名亞馬遜工人19日在加州一處亞馬遜設施外，參與罷工示威。(歐新社)

截至美東時間19日晚間11時，亞馬遜(Amazon)目前有7個配送站的卡車司機發動罷工，位置包含加州、紐約市、喬治亞州亞特蘭大(Atlanta)、伊利諾州斯科基(Skokie)。根據「國際卡車司機兄弟會」(International Brotherhood of Teamsters)訊息，以下是已經開始罷工的配送站：

紐約市：DBK4

亞特蘭大：DGT8

南加州：DFX4、DAX5、DAX8

舊金山：DCK6

斯科基：DIL7

不過，亞馬遜公司19日對CNN表示，這些罷工不會影響到包裹配送業務。

亞馬遜表示，這些由卡車司機聯合會組織的送貨司機並不是公司雇員，這些司機為一家名為「配送服務合作夥伴」(Delivery Service Partners)的第三方企業工作。

亞馬遜發言人南特爾(Kelly Nantel)在聲明中表示：「一年多以來，國際卡車司機聯合會持續誤導公眾，聲稱他們代表數千名亞馬遜員工和司機。事實並非如此，這又是一次試圖推動虛假敘述的行動。」

目前尚不清楚罷工會持續到何時。據路透報導，目前參與罷工的卡車司機人數，僅占亞馬遜計時工的1%。

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