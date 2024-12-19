亞馬遜7個配送中心送貨司機罷工

代表亞馬遜(Amazon)配送點工人的「國際卡車司機兄弟會」(International Brotherhood of Teamsters)表示，亞馬遜七個配送中心數千名工人19日上午罷工。路透

代表亞馬遜 (Amazon)配送點工人的「國際卡車司機兄弟會 」(International Brotherhood of Teamsters)表示，亞馬遜七個配送中心數千名工人19日上午罷工 ，亞馬遜稱，罷工者並非該公司所雇員工，不會和他們談判，配送中心正常運作。

亞馬遜稱，罷工者隸屬於送包裹的外包業者，該公司沒有義務與罷工司機談判。但國際卡車司機兄弟會與工人說，亞馬遜控制工作條件，有談判責任。

國家勞動關係委員會(National Labor Relations Board)已展開調查並至少提出一份投訴，發現這些司機將成為亞馬遜員工，並指責該公司不出面談判是違法。

工會說，亞馬遜其他倉庫的工人也打算加入罷工；工會最大族群JFK8在紐約史泰登島(Staten Island)倉庫工作，該倉庫有 5000多名員工，投票決定2022年成立工會，但亞馬遜質疑投票結果，尚未與他們談判。

亞馬遜通常在配送中心委託多家包商送包裹，卡車司機協會將這些司機組織起來，基本上是對各包商逐一組織，而非一口氣整合同一配送中心所有包商司機，包商老板多半未承認工會、也未經選舉。

亞馬遜聲明，罷工者幾乎全是局外人，並非亞馬遜員工或夥伴，他們無法從亞馬遜員工和夥伴獲得支持，引入外人騷擾和恐嚇亞馬遜團隊。

卡車司機工會先前設定 12月15日為談判期限，亞馬遜置之不理，因而罷工。

工人參與罷工的七個配送中心有三個位於南加州，另四個位於紐約皇后區、亞特蘭大、舊金山、以及伊利諾州芝加哥附近的斯科基(Skokie)。

拜登總統(Joe Biden)領導下，國家勞動關係委員會積極執行勞動法，對雇主提起了許多投訴。如果有雇主對加入工會的員工予以解雇、阻止工人組織起來舉行強制會議，委員會便嚴厲打擊，並認為亞馬遜等大公司有義務與其包商的員工談判。

亞馬遜、以及由川普親近企業家馬斯克(Elon Musk)創立領導的SpaceX 都曾在聯邦法院質疑該委員會的合憲性，全案審理中。