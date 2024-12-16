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新州亞馬遜倉庫3員工疑因熱致死 勞團提告

記者張聲肇／綜合報導
「倉庫生命」(WarehouseLife)社團在訴狀中，要求法官勒令勞工部公開職業健康與安全署就三名倉庫員工死亡事件所做的調查報告。(倉庫生命臉書截圖)
「倉庫生命」(WarehouseLife)社團在訴狀中，要求法官勒令勞工部公開職業健康與安全署就三名倉庫員工死亡事件所做的調查報告。(倉庫生命臉書截圖)

新州亞馬遜三名發貨員工2022年上班時間死亡，疑似與酷熱環境有關，勞團日前提出訴訟，籲請勞工部落實保護員工措施。

「倉庫生命」(WarehouseLife)社團在訴狀中，要求法官勒令勞工部公開職業健康與安全署就上述三名倉庫員工死亡事件所做的調查報告，因為勞團認為亞馬遜發貨倉庫的工作環境「惡名昭彰」地危險。

勞團說，除了廠商未能提供保護員工不受極端氣候之害的環境，勞工不敢抱怨也是一大問題，特別是無證移民，怕講出來就會被開除，飯碗都丟了。

「倉庫生命」組織領導人史拉德曼(Daniel Schlademan)說，勞權團體於8月14日根據「資訊自由法」提出要求，請勞工部提供調查結果，依法，勞工部須於20個工作天內回應。

史拉德曼等勞權組織領導人希望政府講清楚，福里亞斯(Rafael Reynaldo Mota Frias)、博蘭德(Rodger Boland)和瓦丁斯基(Eric Vadinsky)2022年夏季酷暑上班，不幸死亡的確切原因為何？

福里亞斯於「大特價日」死於卡特瑞(Carteret)的發貨中心；博蘭德在羅賓斯威爾(Robbinsville)發貨場從樓梯跌倒，頭部重傷；瓦丁斯基死於蒙洛(Monroe)的送貨中心。亞馬遜遺憾三人在工作當中「悲劇性」喪生，但否認與天氣酷熱有關。

職業健康與安全署幾個月前擬妥大熱天保護勞工的法規，川普當選後，勞權社團擔心聯邦政府這番美意變成法律的機會不大，因為川普一再表示要減緩職安立法的腳步。

新澤西勞工界希望州政府跟隨加州、明尼蘇達、俄勒岡等州的做法，明確規定氣溫高到何程度，就必須提供確保勞工安全工作的環境，並讓勞工對這方面的問題有更大的發言權。新州議會上下兩院已將有關法案送交委員會審理。

勞工部 亞馬遜 川普

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