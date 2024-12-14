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參訪盧森堡 84歲裴洛西摔倒 髖部骨折送醫

編譯盧炯燊／綜合報導
現年84歲的前眾院議長裴洛西隨美國國會代表團出訪盧森堡，在當地「大公宮」大理石階梯上樓時意外摔倒受傷，造成髖部骨折，緊急送往醫院。(路透)
現年84歲的前眾院議長裴洛西隨美國國會代表團出訪盧森堡，在當地「大公宮」大理石階梯上樓時意外摔倒受傷，造成髖部骨折，緊急送往醫院。(路透)

現年84歲的前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)在歐洲盧森堡出席二次世界大戰「突出部之役」(Battle of the Bulge)80周年念活動時，在盧森堡市大公宮(Palais Grand-Ducal)的大理石階梯上樓時意外摔倒受傷，造成髖部骨折，緊急送往醫院。

裴洛西的發言人克拉格(Ian Krager)13日發聲明說，前議長正接受醫生和醫療專業人員的「優質治療」，又表示她將會繼續工作，但很遺憾不能出席餘下的活動。

裴洛西是與國會兩黨代表團一起到盧森堡參加紀念活動，代表團由共和黨籍現任眾院議長強生(Mike Johnson)率領。

克拉格表示，裴洛西向參與該場戰役的退伍軍人表示感謝及讚揚，並感謝盧森堡人民在二次大戰期間的貢獻，以及為歐洲帶來和平所發揮的作用。

一位與裴洛西關係密切的消息人士透露，醫生相信裴洛西的髖部骨折，可以透過手術治療損傷，但目前尚不清楚是在盧森堡或美國接受手術。

另一人士表示，裴洛西在醫院曾與數名致電慰問的國會議員通電話，她的聲音聽起來很正常，精神也很好，看來並無大礙。

隨團的威斯康辛州共和黨籍國會眾議員范奧登(Derrick Van Orden)在社交平台X發文說，當裴洛西摔倒時，他就在附近。他拒絕說明她的情況，但祝她一切順利。

2022年期中選舉民主黨失去眾院大多數席次，裴洛西也於翌年新會期卸下議長職務，專任眾議員。儘管她已辭去民主黨內官方領導職務，但仍然掌握很大權力，消息指正是她迫使總統拜登退出競選連任。她於11月在加州再次當選眾議員，任期兩年，並表示打算在2026年再次參選。

裴洛西是本周內第二位受傷的國會資深議員，參議院共和黨領袖、82歲的麥康諾(Mitch McConnell)10日出席共和黨午餐會後，在國會大樓內摔倒，所幸只是輕傷，扭傷手腕及擦傷臉部。

裴洛西 共和黨 眾院

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