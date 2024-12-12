聯合健保命案 部分網友稱兇嫌「英雄」曼哈頓出現CEO「通緝」海報

西雅圖街頭塗鴉描繪電玩人物路易吉，暗指槍殺聯合健保執行長的兇嫌孟喬內(他的名字也是路易吉)，同時人物的背包上有個被劃掉的聯合健保商標。(路透)

聯合健保(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)上周在紐約街頭遭到槍殺，26歲兇嫌孟喬內 (Luigi Mangione)被某些網友稱為「英雄」。安全專家指出，孟喬內引發的效應恐將導致模仿犯罪出現，目前氛圍對大型企業執行長與高層來說，相當危險。瀏覽次數超過700萬的一支TikTok短片內容指出，如今唯一「安全」的大型企業執行長，唯有好市多(Costco)與亞利桑納冰紅茶(Arizona Iced Tea)，因為兩位主管向來以不願讓主力產品漲價而聞名。

新聞周刊(Newsweek)11日報導，這起槍擊 案的死者與槍手，在網路上引起截然不同的回應，槍手受到不少網友崇拜，遭到槍殺的湯普森反而不但獲得極少同情，還成為迷因圖(memes)的題材。

紐約警察局(NYPD)10日發布公告(bulletin)，指稱網路列舉多家保險公司主管姓名、薪水的「暗殺名單」(hit lists)，曼哈頓街頭則有多張企業高管的「通緝」(wanted)海報，社群網站 持續出現慶祝湯普森遭槍殺的言論，孟喬內則被捧為「烈士」(martyr)。警方指出，極端主義分子與想要尋仇的惡意分子可能起而效尤，訴諸暴力。

保全公司BlackCloak執行長皮爾森(Chris Pierson)說，社群網站滿布對大型企業高層主管的酸言酸語及極度負面言論，負責企業首長維安的團隊目前紛紛為「最糟糕狀況」預做準備。

皮爾森說：「我們確實擔心可能出現模仿謀殺，還有受到這次槍擊案啟發的其他暴力事件或恐嚇。」他表示，社會、政治、經濟層面緊張升高，是企業主管面臨威脅變多的主要因素。

風險顧問公司特尼歐(Teneo)危機情資及復原(Risk, Intelligence, and Resilience)資深主任史蒂芬(Brian Stephens)說，對於這起暗殺事件的發生，並沒有感到完全意外，社群媒體在許多領域扮演重要角色，「我擔心可能會引發模仿事件」。