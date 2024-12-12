用無人機拍美軍基地 華男被捕 手機查獲搜索「如何侵入」等關鍵詞

周音樸使用無人機飛越美國軍事基地並拍攝照片，離開美國時被捕。(截圖自KTLA5電視畫面)

洛杉磯市一名持綠卡的華男，日前準備飛往中國，在機場欲登機時被捕，原因是他不久前使用無人機 ，飛越美國軍事基地並拍攝照片。

根據KTLA5、CBS、FOX等媒體的綜合報導，美國司法部稱，39歲的中國公民、美國合法永久居民周音樸(Yinpiao Zhou，音譯)，12月9日準備飛往中國，他在舊金山國際機場登機前被捕。周音樸涉嫌11月底，使用無人機飛越範登堡太空 基地(Vandenberg Space Force Base)並拍攝照片。

調查人員表示，11月30日，南加聖塔芭芭拉郡(Santa Barbara County)范登堡基地的探測系統，探測到有無人機在距離地面近一哩的高度飛行約一小時。當局稱，這架無人機從基地附近的公共區域海洋公園起飛、並返回該處。

基地安全人員前往附近公園，與周音樸及一名隨行人員交談，了解到當事人的夾克裡藏著一架無人機，就是在基地上空飛行的那架。在獲得搜查令後，調查人員搜查周音樸的無人機，發現幾張從空中拍攝的基地照片。

當局隨後調查周音樸的手機，顯示他一個月前曾在谷歌搜索「范登堡太空隊基地無人機規則」這些關鍵詞，並與另一人交流如何侵入無人機設置，以使其飛得更高等。調查還發現，周音樸的無人機安裝特殊軟件，可以規避國家安全區域的飛行高度限制。此外，他的手機中還保存今年10月在微信 上和其他人討論航拍計畫的對話記錄。

據悉，周音樸最近一次從中國返回美國是今年2月，而與他一起出現在基地附近海洋公園的人，11月26日才從中國抵達美國。

周音樸被控未按要求對無人機登記，並侵犯國防領空。聯邦航空管理局規定，任何重量超過0.55磅的無人機都必須註冊。聯邦航空總署的一名特工表示，周音樸涉嫌使用的機型是大疆Mavic 2型，重約2磅。若指控成立，他將面臨最高四年的聯邦監禁。

當局未提供關於周音樸使用無人機拍攝軍事基地照片的動機、以及他計畫如何使用這些照片的資訊。此事件涉及的范登堡太空基地，所屬Space Launch Delta 30 ，為美國空軍、國防部、國家航空暨太空總署(NASA)的西海岸發射活動提供支援。