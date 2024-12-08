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極神祕基督2x2教會 被爆性侵兒童案例逾千

編譯潘勛／綜合報導
61歲的茲維海夫勒，被控10項持有兒童色情素材的罪名，被判處120年徒刑。(亞利桑納州獄政廳)
61歲的茲維海夫勒，被控10項持有兒童色情素材的罪名，被判處120年徒刑。(亞利桑納州獄政廳)

亞利桑納州馬里科帕郡(Maricopa)檢方表示，極神祕基督教派「2x2教會」(2x2 Church)成員茲維海夫勒(Raymond Zwiefelhofer)被控10項持有性侵兒童素材罪名，11月被判處坐牢120年。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，調查2x2教會歷經一年，與數十位據稱兒童遭性侵被害人交談，範圍橫跨30多州。

馬里科帕郡助理檢察官凱薩琳‧傅(Catherine Fu)表示，總計有87項檔案被判定為兒童性侵害素材，亦即兒童色情影像；10個被列為證物的檔案包含了照片及視頻，內容皆為15歲以下未成年人從事剝削性質的裸體展示或性行為。

61歲的茲維海夫勒堅稱自己無罪，他是亞利桑納州一家科技公司的執行長，可也是2x2教會成員，在教區內經常擔任長老。他在刑期宣判庭上表示，「我無罪。再說一次，我喜歡做得那麼清楚。我倒想知道，陪審團如何斷定我是知情而這麼做」。

ABC News表示，接洽茲維海夫勒的律師多次，均無回應。

私家偵探萊利斯(Cynthia Liles)表示，所謂長老會領導一群信徒在他們家中做完禮拜儀式；她敢打包票兒童在那些家庭聚會時幾乎總是在場。

全國都把持有兒童性虐待材料列為非法；在亞利桑納州，本罪是每一項指控最低刑期10年。茲維海夫勒每項指控被判12年。萊利斯表示，2x2教會兒童性侵問題很嚴重，屬體制性質。

萊利斯多年來調查該與世隔離教會的性侵害指控，且與聯邦調查局(FBI)共事；她表示向FBI通知，2x2教會內的兒童性侵害、虐待超過1000例。

2x2教會得以這麼獨特，是因為運作的方式。教會的牧師住在教眾家裡，通常一住幾天；許多前信眾表示，教會一些高層人員知曉性虐指控，但不向警方通報，而是把遭指控的施虐者調到別州。

亞利桑納州 FBI

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