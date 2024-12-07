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近5年庇護案拒絕率57.7% 法官裁量兩極化

編譯俞仲慈／綜合報導
統計顯示，政治庇護申請的拒絕率多達57.7%，移民法官裁判尺度差異大，有的幾乎全部批准，有的則幾乎全部駁回。圖為無證移民抵達美墨邊境時，向美國海關及邊境保護局人員遞交庇護申請。(美聯社)
統計顯示，政治庇護申請的拒絕率多達57.7%，移民法官裁判尺度差異大，有的幾乎全部批准，有的則幾乎全部駁回。圖為無證移民抵達美墨邊境時，向美國海關及邊境保護局人員遞交庇護申請。(美聯社)

紐約州雪城大學(Syracuse University)旗下非營利資料中心TRAC公布的最新調查報告指出，2019年至今五年以來，無證移民申請庇護的拒絕率高達57.7%，全美超過800名移民法官的裁決尺度差異極大，有的法官幾乎全部批准，有的法官則幾乎全數駁回。

TRAC針對全國800多名移民法官受理的庇護申請案，發現極大的差異，有法官拒絕率100%，例如德州休士頓兩位移民法官：哈里斯(Monique Harris)與巴昆(Bruce Imbacuan)分別審理108起與105起案件，皆全數駁回。

至於舊金山移民法官巴希爾(Elisa Brasil)自2023年擔任法官以來，拒絕率僅1.3%，其餘全數核准，TRAC發現巴希爾之前曾在移民法庭以律師身分代表客戶出庭，但平均而言，逾半數庇護申請案都被駁回，拒絕率為57.7%。

該報告強調：「庇護申請無論批准或拒絕都是移民法官的重要裁決，值得關注的是庇護申請會依時間、法院與法官不同，產生不同結果，尤其移民執法當前的政策辯論，要求法院盡速消化堆積如山的案件。」並坦承：「對於許多申請者來說，我們的體制未能快速、公平受理他們的案件。」

上月公布的這份報告還顯示，影響庇護結果的其他重要因素，包括各社區是否有經驗豐富的移民律師，以及法庭與分配給每位法官的申請案件數：「雖然拒絕率是依法官個人司法理念決定，但拒絕率也受其他因素影響，例如法官受理案件類型、移民申請者的拘留狀況、當前移民政策以及超出法官個人控制範圍等其他因素。」截至目前為止，仍有逾370萬起移民案件尚待法官裁決。

今年6月間，拜登政府推出新庇護政策，要求無證移民通過美國入境口岸，使用應用程式CBP One申請庇護面談，讓庇護系統不堪負荷，因為即使入境等候申請，也不會獲得有利結果。

民主黨籍德州聯邦眾議員奎拉(Henry Cuellar)即主張不應讓無證移民抱持錯誤期望：「五、六年後，法官的駁回率為88%、89%或90%，而且五、六年後很多事情也會改變。」並強調：「讓各州與地方以及聯邦承擔數十億元龐大經費，到最後、也就是五年、六年後，這批無證移民也無法居留在這裡。」

移民 庇護 德州

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