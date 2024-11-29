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感恩節最佳禮物 7月颶風住家被毀 佛蒙特教師受社區捐款買下新家

記者胡玉立／綜合報導
約翰和珍妮·麥肯齊夫婦(中及右)和他們16歲的女兒麗莎(左)，站在被颶風摧毀的舊屋裡發愁。幸好來自親友和社區的慷慨捐款，讓麥肯齊一家人在感恩節前找到新房，也在艱難的挑戰中看到希望。(美聯社)
約翰和珍妮·麥肯齊夫婦(中及右)和他們16歲的女兒麗莎(左)，站在被颶風摧毀的舊屋裡發愁。幸好來自親友和社區的慷慨捐款，讓麥肯齊一家人在感恩節前找到新房，也在艱難的挑戰中看到希望。(美聯社)

佛蒙特州從事教職的麥肯齊夫婦和他們16歲大的雙胞胎女兒，7月颶風貝羅(Hurricane Beryl)來襲時，失去住了21年的家、兩輛車及至少一半家產。但在蒙受災難四個月後，麥肯齊家正在譜寫新的人生篇章：來自親友和社區的慷慨捐款，讓麥肯齊家在感恩節前找到新房，也在艱難的挑戰中看到希望。

現年49歲的約翰·麥肯齊 (John Mackenzie) 向美聯社形容，7月10日那晚遭遇洪水的超現實場景，「就像是恐怖電影」。後來，麥肯齊家暫住朋友家，和其他250戶人家向政府提出買斷洪水摧毀房屋的申請。但政府不保證買斷其房屋，審查過程還需時一年以上。所幸，社區很快向這對夫婦伸出援手。

暴風雨發生兩天後，數十名志工前來幫忙搶救他們泡在水中的財產；朋友為他們建立線上眾籌募款專頁，籌得善款逾16萬元，捐款多達950筆，捐款金額從5元到1萬元不等，其中部分來自他們教過的學生。

佛蒙特州從事教職的約翰和珍妮·麥肯齊夫婦(左及中)和他們16歲的女兒麗莎(右)，...
佛蒙特州從事教職的約翰和珍妮·麥肯齊夫婦(左及中)和他們16歲的女兒麗莎(右)，在七月的貝羅颶風風災中，失去居住21年的房子、兩輛車及至少一半家產。(美聯社)

約翰表示，「我們得到的支持令人難以想像。」他50歲的妻子珍妮·麥肯齊(Jenny Mackenzie)則說，這些捐款讓他們可以買輛二手車、繼續教書、生活；他們也從中感受到種種關懷。

協助發起募款計畫的羅比切克(Cara Robechek) 則說：「這說明了過去深深融入社區的他們，有多麼受人愛戴。」

由於買不起老家皮查姆(Peacham)同區的房子，麥肯齊家9月下旬標下一戶位在Craftsbury的老房子，計畫在仲冬之前遷入。珍妮說，如果不是親友的經濟和情感支持，他們不可能在政府買斷舊屋前，有能力走到這一步：還清舊屋房貸和之前政府提供的洪水損壞貸款，然後買到新房。

約翰說，透過這次經歷，他們學會向一切敞開心扉：接受他人的建議和善意、接受社區。約翰還說，他可以明白為何遭遇困境的人，一開始很難接受他人的慷慨、不喜歡在金錢方面失去部分隱私。但走過這段路後，以後若有其他家庭需要幫助，他一定會捐款。他和妻子都非常感激他人的協助，這「讓我們完全打開了心扉」。

洪水 貸款 佛蒙特州

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