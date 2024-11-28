感恩節驚喜禮物 北部多州當晚可看到極光

北部各州感恩節當晚可能出現極光，圖為緬因州今年10月出現絢麗的極光。(美聯社)

以11年為周期的太陽風暴仍持續， 今年美國北部各州感恩節當晚可能出現極光。

國家海洋與大氣總署(NOAA)氣象學家貝特維(Mike Bettwy)說，北部各州在28日和29日可能短暫看到些微的極光，看太陽風暴有多強而定。

華盛頓、蒙大拿、南北達科他、明尼蘇達、威斯康辛、密西根和緬因州大多數地方，都可能看到斑斕的極光，愛達荷、懷俄明、紐約、佛蒙特和新罕布夏的北部，也有機會瞥見極光。

太空 氣象專家說，東部時間28日晚上10點到29日凌晨1點，是最可能看到極光的時段，但要更進一步縮小「遇到極光」的窗口，很不容易。海洋大氣署太空氣象預報中心的網站，和極光預測應用軟體，會根據太陽風暴抵達地球的時間，隨時更新極光閃現情報。

「追極光族」可先等晴空入夜轉黑後，到戶外靜候，當然，離城市人造光線愈遠愈好。打開手機的照相機，鏡頭比肉眼更敏銳，會反映極光的到來。

太陽正處於11年一度的「噴漿」高峰期，太陽電漿外射，會在地球造成極光。本周初，它才朝地球方向噴出一陣高能量的電漿。

太空總署和海洋大氣署指出，這波太陽能量外射活躍期，可能還要持續一整年，但何時達到最高峰，科學界要等幾個月之後才知曉。本周的太陽風暴，專家認為不至於對通訊造成重大干擾。

今年5月，海洋大氣署偵測出20多年來最強大的太陽風暴，於是罕見地發布地磁風暴警報，北半球各地都可看到各式各樣的極光閃現。

上個月，一陣強大的地磁風暴觸發極光，離北極很遠的地方，如德國、英國、美國東北部新英格蘭 地區和紐約市 ，追光族都意外且驚喜地欣賞到北極光。