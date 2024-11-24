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家有無證配偶 400萬戶家庭可能被迫分離

記者胡玉立／綜合報導
川普揚言上任如大規模驅逐非法居留者，400萬戶混合無證客與公民身分的家庭，可能被迫分離。圖為無證家庭在波士頓機場打地鋪。(路透)
川普揚言上任如大規模驅逐非法居留者，400萬戶混合無證客與公民身分的家庭，可能被迫分離。圖為無證家庭在波士頓機場打地鋪。(路透)

川普信誓旦旦表示上任後將大規模驅逐非法居留者，移民權益倡議組織「美國移民委員會」(American Immigration Council)研究估計，多達400萬戶混合無證客與公民身分的家庭，可能被迫分離。

亞利桑納州、科羅拉多州和賓州等州，混合身分家庭、尋求庇護者和倡議者表示，他們正在研議兒童與父母分離的可能情況。

在亞利桑納州土森市(Tucson)，十多個非營利組織組成的人權聯盟(Coalición de Derechos Humanos)，正在協助無證家庭和混合身分家庭在可能遭大規模驅逐前，備妥「緊急包」(emergency packets)，其中包括家長授權書、家庭緊急聯絡人和孩子學校紀錄等重要文件。

聯盟聯合創始人加西亞(Isabel Garcia)說，「緊急包」的想法有部分是基於過去經歷，有父母在孩子上學時遭拘留或驅逐出境。

加西亞表示，川普勝選後，該聯盟受到的關注已達到頂點，「愈來愈多人來參加我們的會議或打電話來；我們已應接不暇。」

在賓州，美國公民莉莉(Lillie)與宏都拉斯無證移民丈夫結婚10年，上周她帶著在美國出生的孩子去領護照，並準備起草授權書，以防丈夫被驅逐出境。

莉莉說，她丈夫2017年川普上屆政府期間就被拘留過兩個月，「這回他明確表示，如果再發生這種情況，我們不會留下奮戰，而會說『我們走吧』，他不想再被拘留。」

在科羅拉多州丹佛，自德州州長艾伯特(Greg Abbott) 去年5月開始用巴士運送無證移民至該地區以來，卡薩斯(Yoli Casas)經營的非營利組織，已為抵達丹佛的1萬9200多名無證移民中的數千人提供幫助。

卡薩斯表示，近幾個月來她的團隊收到大量電郵簡訊，投票日結束後，這些電郵和簡訊更是沒停過；人們詢問是否可以授權她的組織，讓她可以在他們面臨家庭分離時，協助將孩子送上飛機。

卡薩斯表示，她已開始與律師和家人會面，討論可行之道及如何妥善回答此類問題。參加她提供的課後計畫的兒童也提出了各種問題。「他們甚至問，『我們會被驅逐出境嗎？』」卡薩斯說：「還有孩子問，『我的朋友會被驅逐出境嗎？』」

移民 川普 亞利桑納州

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