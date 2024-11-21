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感恩節大餐開銷連2年下降 10人份經典節日大餐58元較前年下降9%

編譯盧炯燊／綜合報導
由於通膨獲得控制，美國民眾今年的感恩大餐開銷將連續第二年下降。圖為芝加哥市一家超市裡的火雞。(路透)
由於通膨獲得控制，美國民眾今年的感恩大餐開銷將連續第二年下降。圖為芝加哥市一家超市裡的火雞。(路透)

美國民眾今年感恩大餐開銷連續第二年下降。

美國農業事務聯合會(American Farm Bureau Federation，AFBF)20日公布的年度感恩節大餐開銷調查結果，10 人份的經典節日大餐開銷為58.08元，每人平均不到6元，較2023年下降5%，較2022年更下降9%。

感恩節開銷過去10年一直保持平穩，均在50元左右，由於通膨急劇惡化，2022年從2021年的53.31元突然激增至 64.05元，創下有調查以來的最高價格，至2023年才稍為回落。

AFBF主要分析感恩節基本食材價格，包括必備的火雞、填火雞餡料、番薯、晚餐小麵包、冷凍豌豆、新鮮蔓越莓、芹菜、胡蘿蔔、南瓜派餡料和餅皮、鮮奶油和全脂牛奶等。

若要添加火腿、赤褐色馬鈴薯(russet potato)，開銷為77.34元，仍比2023年下降8%。

負責調查的AFBF經濟專家尼爾森(Bernt Nelson)在報告指出，非食品通膨及勞動力短缺，仍然推高整個食品供應鏈的成本，感恩節大餐食材價格有增不減的是加工產品，例如晚餐小麵包及火雞餡料均增長了8%以上。

火雞是最影響開銷的部分，尼爾森說，一隻16磅重的火雞占了感恩節雜貨總帳單的44%，價格若有任何變動都會有很大影響。

根據聯邦農業部的數據，今年雞農共飼養了約2億500萬隻火雞，雖比2023年減少6%，然而火雞價格仍較去年下降4%，故此拉低了感恩節開銷。

正常來說，供應減少往往會導致價格上漲，但消費者需求也有所下降，火雞正是好例子。尼爾森說，今年人均火雞消費減少約一磅。

這個調查也指出，西部地區感恩節開銷高於全國平均水平15%，10人費用約為67.81元、依次是中西部地區58.90 元，東北部地區57.36元，南部地區最低，約為56.81元。

無論如何，感恩節開銷下降對許多家庭來說是個好消息，德勤(Deloitte)會計師事務所最近一項調查指出，今年有 44%受訪家庭對感恩節費用表擔心。

餡料 供應鏈 牛奶

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