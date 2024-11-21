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科學報佳音 人體細胞圖完成 治癌有幫助

記者張聲肇╱綜合報導
科學家首度完成初步細胞圖， 包括腸、胃、口腔等細胞。圖為氣管T細胞群。（美聯社）
科學家首度完成初步細胞圖， 包括腸、胃、口腔等細胞。圖為氣管T細胞群。（美聯社）

人體有37.2兆個細胞， 科學家首度完成初步細胞圖， 包括腸、胃、口腔，以及促成骨骼和關節發展的細胞，讓世人更加了解何謂健康與癌症等疾病。

這份高清晰度且公開的人體細胞圖，將描繪各種器官與組織的細胞。每種細胞有獨特角色， 了解各種細胞能做什麼事，能夠幫助研究人員看清細胞損壞或腐化導致疾病的情況，從而提出更佳的治病良方。

「人類細胞圖」聯合繪製組織(Human Cell Atlas consortium)共同召集人瑞傑夫(Aviv Regev)說，「身體出問題，首先是細胞出了問題。」

繪製人員將成果與觀察發表在20日出版的「自然」(Nature)和其他有關期刊上。

他們預計2026年發表更完整的人體細胞圖，將18個器官和組織的細胞，如皮膚、心臟、乳房的細胞，詳細描繪出來。

克里夫蘭診療醫院(Cleveland Clinic)癌症專家提摩西‧詹(Timothy Chan)說，這份細胞圖不僅描繪出細胞的諸多型態，也就細胞之間的關係提出說明，「這是深入探討人體生物學，一定會對發現、治療癌症細胞，造成實際的影響。」「不同類型的細胞有不同的弱點，細胞圖對癌症研究有好處。」

腦部細胞圖有助科學家了解腦部構造，各類型腦細胞所在的部位及功能。從腸道菌群圖可以看出腸道裡的微生物，這些微生物對消化和免疫系統的健康，都具有關鍵作用。

口腔細胞圖詳列牙齒、牙齦、牙周等部位的細胞，不但有助診療牙痛等問題，還能增進醫學界對心臟病來龍去脈的了解。

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