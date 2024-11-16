兩歲女兒樓梯墜死非虐待 死囚母關16年改判無罪

涉嫌虐待二歲女兒致死而被判處死刑的德州女子梅麗莎·盧西奧，經德州刑事上訴法院介入調查後發現新證據，顯示女童是意外從樓梯摔落致死，獲改判無罪。(美聯社)

現年56歲的德州 女子梅麗莎·盧西奧(Melissa Lucio)，2007年因涉嫌虐待二歲女兒致死，被判處死刑，原訂2022年4月執行。但德州刑事上訴法院介入調查發現新證據，顯示女童是意外從樓梯摔落致死，並非謀殺；盧西奧是無辜的。德州卡麥隆郡(Cameron County)地區法官尼爾森(Arturo Nelson)於15日改判，盧西奧「應被撤銷定罪和死刑判決」。

尼爾森在法庭文件中寫道，盧西奧「盡了責並提出令人信服的明確證據，足證她並未犯下死刑謀殺罪」。

盧西奧是德州哈林根(Harlingen)居民，除了2007年不幸死亡的兩歲女兒瑪麗亞以外，還育有13名子女。

德州刑事司法廳保存的盧西奧死囚檔案記載，「2007年2月17日，急救員奉派前往一處民宅，發現一名無反應的兩歲幼童，該童隨後死亡，」「虐待證據導致女童母親盧西奧被捕並被定罪」。

盧西奧的其他子女和母親(右下)為她請命，請求法庭釋放盧西奧。(美聯社)

本案受到各界知名人士的高度支持與關注，包括電視實境秀明星、於2021年剛取得律師資格的金卡戴珊(Kim Kardashian)。金卡戴珊2022年4月初在X平台發文為盧西奧請命，「讀到盧西奧孩子們懇求政府不要處決他們母親的聯名信，令人心碎。」金卡戴珊並指出，「圍繞此案及用來定罪的證據還有許多疑點有待釐清。這是我反對死刑的眾多原因之一，也是我祈禱她的子女實現願望、保住母親性命的原因之一」。

盧西奧原定2022年4月27日行刑，但執行前二天，德州刑事上訴法院決定介入調查，結果新證據顯示，瑪麗亞是因為從陡峭樓梯摔下致死。當初並未參與起訴的新任地區檢察官也支持盧西奧上訴。

盧西奧的律師波金(Vanessa Potkin)透過「無罪計畫」(Innocence Project)表示，「盧西奧因從未發生的罪行被送入死囚牢房，進入一場無法醒來的噩夢。她在死囚牢房待了16年，噩夢該結束了；現在理當回家和子女團聚。」