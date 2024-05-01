專家修改建議 40-74歲女性 每2年乳房X光檢查

美國預防服務專案小組30日提出新建議，40到74歲女性，每兩年須做乳房X光檢查。(美聯社)

美國預防服務專案小組(US Preventive Services Task Force)30日建議， 40-74歲的女性每兩年須做乳房X光檢查。現行指南是50歲以上才每兩年檢查一次，40歲不滿50歲則「視個別情況而定」。

該小組由獨立醫學專家志工組成，所提建議有助醫師診斷，保險業也拿來當作給付的參考。

小組29日發表在美國醫學會期刊上的最新建議，取代2016年版的預防乳癌方針。此前，美國防癌學會已建議女性年紀超過40歲，就開始定期檢查。

專案小組建議適用於出生即為女性者，包括順性別女性(cisgender)，以及變性男和非二元性別者，也適用於家族有乳癌史或胸腺組織致密者。

新指南不適用於本人有乳癌史，或有基因標記或併發症 具乳癌風險者，例如有BRCA1或BRCA2基因的人。胸部曾接受高劑量放設線治療史或高風險損傷史的人，也不適用。這些人應遵守目前的療程，或和醫生商量對策。

小組召集人尼可森(Wanda Nicholson)是喬治華盛頓大學公衛學院副院長暨密爾肯研究所教授。她說，更新乳房檢查指南，是因為最新科學很清楚地顯示，40歲到74歲，每兩年X光照相檢查一次，可進一步減少乳癌死亡的案例。

定期檢查的好處是可早期診斷，在癌細胞 還沒擴散前發現，及早治療，降低乳癌死亡的風險。

乳癌是美國女性易患的兩大癌症 之一，僅次於皮膚癌；它也是第二大癌症死亡原因，僅次於肺癌。尼可森說，更新的策略可多挽救20%的人命。

美國防癌學會說，約八分之一女性終其一生會罹患侵入性乳癌，X光照像檢查目前仍是最佳篩檢、診斷方法。

匹茲堡大學醫學院教授伯格(Wendie Berg)認為，每兩年照相檢查一次稍嫌不足，應該每年一次，這對前停經期的有色人種及少數族裔女性尤其重要，全國指南若改為每年檢查一次，能救到更多人，總體效果更好。