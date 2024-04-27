我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024矽谷指數報告出爐 亞裔買房實力強

日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產

偽造校長聲 巴爾的摩高中主任藉AI造謠反猶

編譯陳韻涵／綜合26日電
巴爾的摩派克斯維爾高中(圖，美聯社)體育主任涉嫌利用AI軟體偽造校長聲音，發布包括種族歧視與反猶太言論的變造音檔，遭警方逮捕起訴。
巴爾的摩派克斯維爾高中(圖，美聯社)體育主任涉嫌利用AI軟體偽造校長聲音，發布包括種族歧視與反猶太言論的變造音檔，遭警方逮捕起訴。

馬里蘭州檢察官25日表示，巴爾的摩派克斯維爾高中(Pikesville High School)體育主任達連(Dazon Darien)涉嫌利用人工智慧(AI)軟體偽造校長的聲音，音檔內容包括種族歧視與反猶太言論。

巴爾的摩郡州檢察官薛倫伯格(Scott Shellenberger)表示，此案是全美第一宗涉及AI的案件，呼籲當局制定新法規偵測，並修法應對濫用新科技的有心人士。

美聯社引述巴爾的摩郡警方說法報導，派克斯維爾高中體育主任達連偽造該校校長的聲音，回應兩人對於達連工作表現不佳，以及是否續聘的談話內容。

警方表示，達連還假借該校女足教練的名義，支付1900元給室友。

警方在起訴書中寫道，達連還偽造一段音檔，稱校長不滿意非裔學生的考試成績；此外，這段音檔還錄到校長詆毀猶太人和兩名教師。

法院文件指出，這段音檔迅速在社群媒體上流傳，害該名校長被停職及其他「深遠影響」。

當局表示，這段錄音讓校長及其家人面臨「龐大風險」，需要警察在他家站崗維安。

警方表示，這段音檔在社群媒體引發仇恨風波，許多不滿人士打電話到學校，不僅影響校園活動且讓教職員感到不安；起訴書寫道，「教師擔心校園多個角落被裝竊聽器」。

31歲的達連被控盜竊、干擾學校活動、跟蹤和報復一名證人，他25日以5000元交保，不清楚他是否請律師。

薛倫伯格認為，馬州議會需要革新州法，應對新技術帶來的邪惡可能性，例如干擾學校活動「只能判6個月」，「但我們需要廣泛研究AI若遭濫用，可能造成何等傷害。」

巴爾的摩刑事探員已協請專家分析達連的音檔，丹佛科羅拉多大學(CU Denver)教授告訴警方，音檔「包含AI生成內容的痕跡，且經人為編輯增加擬真的背景噪音。」柏克萊加州大學(UC Berkeley)教授則表示，這段音檔「拼湊多段錄音」而成。

法院文件指出，巴爾的摩郡檢方發現達連使用大型語言模型(Large language model)，如OpenAI和Bing Chat，這些模型可指導用戶如何創造合成影音。

AI 社群媒體 猶太

上一則

「我想要小孩但還不是時候」去年生育率降至1.62 創新低紀錄

下一則

美婦平均生1.62胎 創90年來新低

延伸閱讀

真的假的？網傳馬可仕音檔 指示對中國開戰

真的假的？網傳馬可仕音檔 指示對中國開戰
基伊橋坍塌後 首艘貨輪今早駛出巴爾的摩港

基伊橋坍塌後 首艘貨輪今早駛出巴爾的摩港
基伊大橋被撞坍塌 市府向船東與航運公司索賠

基伊大橋被撞坍塌 市府向船東與航運公司索賠
3年424艘貨輪失動力 拖船護送無規範

3年424艘貨輪失動力 拖船護送無規範

熱門新聞

雖然社安碼已經倒背如流，有些時候還是需要出示社會安全卡(Social Security card)紙本證件。（路透）

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

2024-04-19 11:33
在太空飛行46年的旅行者1號探測器，因故障與地球斷訊數月，23日經遙控修復，NASA再度收到它傳回的數據，它單向傳輸一次訊號需要22.5小時，是目前飛行最遠的太空探測器。（圖片取自NASA）

斷訊5個月「旅行家1號」復活 46歲最遠太空船傳回訊號

2024-04-23 22:10
亞利桑納州的BASIS Peoria高中登全美最佳公立高中。(BASIC Peoria臉書)

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

2024-04-23 12:17
華盛頓州亞裔婦產科醫生謝武林((Vulihn Ta，音譯)。(擷自LinkedIn)

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年

2024-04-21 16:01
全球首富貝佐斯(右)的未婚妻羅倫·桑切斯(左)因穿著一襲低胸露肩緊身禮服出席白宮國宴，引發爭議，褒貶不一。(美聯社)

穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺

2024-04-19 14:48
國會即將通過封禁TikTok法案。一名男子上周在紐約市庭審川普的法院外，舉牌「釋放TikTok」，試圖引起注意。(美聯社)

為何美國要逼TikTok脫中？分析：演算法是關鍵

2024-04-20 20:02

超人氣

更多 >
習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息

習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息
罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫

罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫
金融市場震盪中 如何保住退休存款

金融市場震盪中 如何保住退休存款
從獨自走向飛機變隨從包圍 拜登為這原因改變出行模式

從獨自走向飛機變隨從包圍 拜登為這原因改變出行模式
湯姆克魯斯後悔了？沒跟親生女兒多相處 傳想修補關係

湯姆克魯斯後悔了？沒跟親生女兒多相處 傳想修補關係