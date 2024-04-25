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移植心臟泵、豬腎 新州婦人手術後狀況良好 醫界重要里程碑

記者胡玉立／綜合報導
紐約大學朗格尼醫院本月4日與12日先後為新澤西州婦女麗莎·皮薩諾進行心臟機械泵和豬腎移植手術；術後恢復良好。圖為外科醫師自皮薩諾腹部取出基因編輯過的豬腎，檢查功能。(美聯社)
紐約大學朗格尼醫院本月4日與12日先後為新澤西州婦女麗莎·皮薩諾進行心臟機械泵和豬腎移植手術；術後恢復良好。圖為外科醫師自皮薩諾腹部取出基因編輯過的豬腎，檢查功能。(美聯社)

紐約大學(NYU)朗格尼醫院(Langone Health)團隊24日宣布，患有心臟和腎衰竭、重症瀕死的54歲新澤西州婦女麗莎·皮薩諾 (Lisa Pisano)，4月4日和12日先後接受心臟機械泵和豬腎移植手術；術後恢復良好，本周已可藉助行器邁出步伐。該手術極具戲劇性，也是醫界重要里程碑。

這幀於4月24日發出的照片，顯示新澤西州婦女麗莎·皮薩諾(右)與女兒布特妮在一起...
這幀於4月24日發出的照片，顯示新澤西州婦女麗莎·皮薩諾(右)與女兒布特妮在一起。皮薩諾接受豬腎移植手術後，恢復良好。(美聯社)

皮薩諾是歷來第二位接受豬腎移植的患者，也是首位接受豬器官移植的女性；這一案例也是近年來嘗試使用動物器官移植人類體內的最新案例。

皮薩諾向美聯社表示， 「我只是在束手無策時，抓住了機會。最壞的情況是即使它對我沒用，也可能對他人有效，有可能幫助下一個人」。

紐約大學朗格尼移植研究所(Langone Transplant Institute)所長蒙哥馬利(Robert Montgomery)回憶當器官立即開始產生尿液時，手術室裡一片歡呼聲。

談到實驗初期結果，蒙哥馬利說：「這具有變革性意義。」但負責植入心臟幫浦的紐約大學心臟外科醫生莫阿扎米(Nader Moazami)警告：「仍有困境需要克服。」其他移植專家則密切關注患者情況。

皮薩諾的狀況與其他異種移植實驗不同，她的心臟和腎臟都已衰竭。心臟衰竭讓她沒資格接受傳統腎臟移植；她因為洗腎，也沒資格使用心臟泵(左心室輔助裝置或LVAD)。蒙哥馬利解釋說：「當時就像身處迷宮，找不到出路。」直到外科醫生決定一起移植心臟泵與豬腎。

在食品暨藥物管理局(FDA)緊急許可下，蒙哥馬利選擇了聯合治療公司(United Therapeutics Corp)基因工程豬器官；其細胞不會在人體立即引發器官排斥。4月4日外科醫生為皮薩諾的心臟植入LVAD提供動力，12日移植豬腎。

蒙哥馬利說，雖然無法預測患者長期結果，但到目前為止，她並未表現出器官排斥跡象。莫阿扎米則表示，在為患者調整LVAD與新腎臟配合使用的同時，他們學到了很多，有助於未來照顧心臟和腎臟患者。

此案可望影響FDA未來允許此類試驗。聯合治療公司希望明年能開始相關計畫。

紐約大學 新澤西州 FDA

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