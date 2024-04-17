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3年前太空站垃圾 1.6磅老舊電池 砸穿佛州民宅

記者張聲肇／綜合報導
墜入地球，砸穿佛州民宅的國際太空站的電池。(X平台NASA帳號)
墜入地球，砸穿佛州民宅的國際太空站的電池。(X平台NASA帳號)

三年前國際太空站的金屬垃圾，有一片裝滿老舊電池，重1.6磅，穿越大氣層，3月8日砸破佛州百姓家屋頂，差點打到人。

太空總署15日確認CBS地方台WINK News當時的報導，說這塊金屬片是太空站刻意要拋棄的太空垃圾，沒想到有一小塊未在大氣層中焚燒完畢。

WINK引述佛州拿坡里(Naples)市民奧泰若(Alejandro Otero)說，這塊金屬板穿越他家屋頂和兩層地板，當時他不在家，不過他兒子離掉落地點僅兩個房間，差點被擊中。

NASA發表部落格文章說，甘迺迪太空中心分析過這塊金屬板後，確認屬於把電池裝到運貨板上的設備，外形有如圓柱體，約4吋高、1.6吋寬。工作人員端詳了這塊「返抵地球」垃圾的特徵，分析其金屬成分，和其他硬體設備比對後，確定就是2021年從太空站拋出的廢棄設備。

當時，已有新的鋰離子電池，在太空站裝好後，舊的鎳氫電池打包好當垃圾丟棄。太空站飛越太平洋上空時，機器人手臂把5800磅重的運貨板從地面260哩的空中丟出去，其中就含這塊裝著舊電池的金屬片。

政府太空站和私人太空公司經常用這種方法處理太空垃圾，像前述大型的不下數萬，環繞地球軌道的更小型垃圾更以百萬計，從太空進入大氣層，都會燃燒起火自動燒毀，但少數例外地穿透大氣層，掉落地球。

回到地球的，多數也落入海洋，例如，2021年5月，20噸重的中國火箭殘骸，掉落印度洋。中國因為未能妥善追蹤火箭段落，迭遭批評，太空垃圾迄今仍是各方熱烈辯論的議題。

今年2月，歐洲太空總署監視一顆過氣了的人造衛星墜落太平洋。2011年，美國的NASA也「看」著巴士大小的人造衛星，墜落太平洋偏遠處。

NASA說，它會詳細研究這片穿透民房的金屬板塊，為甚麼能夠挺過進入大氣層的「火劫」，還差點傷到人。

太空 NASA 佛州

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