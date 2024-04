起飛不久出現異常 飛行員「彈出飛機」撞機尾導致自己跟乘客喪命

賓州 2022年發生了一起造成2人死亡的致命墜機事故,聯邦主管部門日前表示,這架實驗飛機的飛行員從飛機掉了出來,並且撞到機尾,導致自己和乘客死亡。

美國NBC新聞16日報導,美國國家運輸安全委員會(NTSB)在10日公開的報告指出,這架「實驗性業餘製造」的熊鷹巡邏(Bearhawk Patrol)飛機於2022年10月29日下午,在賓州路澤恩郡漢諾威鎮(Hanover Township, Luzerne County, PA)附近一處農場墜毀。

The pilot of an experimental aircraft fell out of the plane and struck the tail, causing a crash that killed him and his passenger in 2022 in Pennsylvania, federal authorities say. https://t.co/SM9dmCnvXp