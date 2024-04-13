德州狠媽捨2幼兒出遊 遭重罪起訴

德州休士頓一名年輕母親將兩名分別只有8歲和6歲的年幼兒女單獨留在家裡，自己外出玩了好幾天。事後這名不負責任的母親遭警方逮捕，並被檢方以遺棄罪名起訴。(取自休士頓警察局官網)

德州 一名年輕母親不顧兩名分別只有八歲和六歲的兒女，把他們留在家裡，自己外出參加郵輪之旅玩了好幾天。事後這名不負責任的母親遭警方逮捕，並被檢方以遺棄罪名起訴。「有意返家但棄兒不顧」在德州是項重罪。

起訴書指出，同棟公寓大廈的鄰居4月4日看到29歲的威廉斯(Lakesha Williams)帶著行李出門，當天卻未見該名女子回家。鄰居因為擔心小孩安危，於是打電話請執法單位派人前去察看。

警方9日前去查訪，發現只有八歲男孩和六歲女童在家，「整間公寓一團亂，垃圾、食物到處亂丟，還有濃濃的尿臭味。」

兩個孩子告訴警察，媽媽4月4日就「搭遊輪度假去了」，不知何時會回來。這段期間，沒有成年人照顧小孩。威廉斯有透過網路監視器觀察孩子，並和他們講話；兒子有手機，曾用簡訊和她連絡。

第209地區法院首席檢察官柴爾德斯(Keegan Childers)說，這兩個小孩顯然有好多天沒人看管，家長也不在乎他們可能「受到嚴重傷害」。

起訴書指出，兒童保護局人員也到現場，確保兩人健康無恙，然後把他們交給親戚照料。

警察曾試圖和威廉斯聯絡，請她看看情況，但她「拒絕合作，連自己人在哪裡，都說不清楚，一再編造故事」。

威廉斯於11日遭警方逮捕，預定15日出庭應訊。法院網站沒有她的律師的資訊。

ABC休士頓 地方新聞台找不到臨時照顧小孩的姑姑或阿姨，對此事表示意見。