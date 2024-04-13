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無證客列恐嫌觀察名單 仍自由行動

編譯廖振堯／綜合12日電
海關及邊境保護局(CBP)幹員逮捕無證移民後，通常只是將其生物識別資料建檔後便釋放，因此可能讓恐怖分子有可乘之機。(路透)
海關及邊境保護局(CBP)幹員逮捕無證移民後，通常只是將其生物識別資料建檔後便釋放，因此可能讓恐怖分子有可乘之機。(路透)

一名列入恐怖分子觀察名單的48歲阿富汗移民卡爾文(Mohammad Kharwin)於2023年被邊境巡邏人員逮捕又釋放，之後在美國境內待了近一年。今年2月卡爾文再次被捕，隨後不但又被釋放，行動還不受限，只需明年到德州出席移民聽證會即可。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，卡爾文非法穿越美墨邊境後，去年3月10日在加州被捕。卡爾文是被美國政府認定為恐怖組織的阿富汗伊斯蘭黨(Hezb-e-Islami Gulbuddin，HIG)成員，因此也被列入聯邦調查局(FBI)的國家恐怖分子觀察名單。但海關及邊界保護局(CBP)為卡爾文的生物識別資料建檔後，便把他當作其它一般移民釋放了，未通報FBI或移民及海關執法局(ICE)。

邊境人員懷疑卡爾文第一次被捕時就已名列恐怖分子觀察名單，因為部分個資與名單相符，但官員稱探員們缺乏確鑿證據，無法證實就是本人。

直到今年2月，FBI向ICE通報卡爾文與恐怖分子可能有聯繫、對國安構成風險。ICE探員展開逮捕行動，2月28日在德州聖安東尼奧捉到並拘留卡爾文，直到3月28日的法庭聽證會。但邊境官員表示，ICE檢察官出庭時未詳盡告知卡爾文與HIG的關聯，也未說他構成國安風險，只說他有潛逃風險。

移民法官因此裁定保釋，不過保釋金為1萬2000元，高於大多數移民，卡爾文30日繳完後便獲釋放。此外法官也未限制他在美國境內的行動，之後甚至可以申請庇護和工作許可，也能搭乘美國國內航班。

卡爾文已是近兩年CBP釋放與恐怖分子關聯移民的第三起案例。國土安全部(DHS)發言人被問及此案時，稱尚無法發表評論，但正在密切跟蹤、採取一切必要措施確保公共安全，並說審查只能看當下時間點可獲得的資訊來評估，如果是之後才發現當事人有潛在國安或公安問題，DHS與聯邦機構將制定調查程序、採取適當行動。

參院國土安全及政府事務委員會(Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs)的民主黨議員去年年底則致信DHS，稱觀察名單過於廣泛，有太多威脅很低或無威脅的人，無法有效阻止真正蓄意攻擊的恐怖分子。

移民 ICE FBI

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