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春寒料峭 11州發布風暴警報 新英格蘭地區恐積雪2呎

編譯周芳苑／綜合4日電
紐約一場大雪後，市民在中央公園小丘上欣賞城市雪景。(歐新社)
紐約一場大雪後，市民在中央公園小丘上欣賞城市雪景。(歐新社)

雖然已經是春季，國家氣象局(NWS)卻對東岸的麻州、紐約、緬因、新罕布夏、佛蒙特和西維吉尼亞州，以及西部的加州、內華達、俄勒岡、華盛頓和中西部的密西根等11州發出風暴警報，新英格蘭地區本周內未來幾天將出現二呎積雪。

這場風暴除在東北部造成積雪外，也將在中西部部分地區引發龍捲風、以及五大湖區的暴風雪天氣。

氣象預報顯示，新英格蘭中北部和紐約州東北部周四開始降雨結冰，而後蔓延到緬因州，降雪量逐步減少，持續到周五。

預計阿帕拉契山脈(Appalachians)中部也會降下大雪。

密西根州上半島(Upper Peninsula)，在周三驟雨過後即出現四吋積雪，風速達每小時35哩 。

在西維吉尼亞州的阿帕拉契山脈，海拔3000呎以上地區降雪量將達八吋，陣風時速達45哩，能見度恐驟降到四分之一哩以下，強風將吹倒樹枝。

在紐約州東北部，預計周五早上，大部分地區降雪量將再增八吋；阿迪朗達克山脈(Adirondacks)到佛蒙特州部分地區將再降雪1呎。佛蒙特州預計雪量達15吋，風速每時50哩，積雪總厚度達20吋。

新罕布夏州預計積雪達13吋 ，地勢較高地區積雪總量恐近二呎。麻州北部部分地區降雪量將達10吋，還將結冰，風速每時60哩。

緬因州降雪將達17吋，強力陣風恐損壞樹木、電線，能見度低。

兩周前，新英格蘭在前一個東北風暴陣雪後面臨兩個冬末降雪。

氣象局稱，周四晚另一道鋒面為西岸沿海帶來降雨和山區降雪，內華達山脈(Sierra Nevada)上空將形成大雪。

在加州聖伯納迪諾郡(San Bernardino)和河濱郡(Riverside)，海拔7000呎以上山區降雪量將達八吋；俄勒岡和華盛頓州的藍山(Blue Mountains)預計周六降雪達20吋，內華達州紅寶石山脈(Ruby range)、洪堡山脈(Humboldt range)降雪量不相上下。

西岸各州冬季已遭逢數場大雪。

強大冬季風暴3月為內華達山脈帶來超過12呎積雪，並為鄰近各州高海拔地區帶來數呎積雪和暴風雪。

西維吉尼亞州 新英格蘭 加州

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