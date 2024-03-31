麻州機器警犬出勤挨3槍 嫌犯落網 真警免於流血

麻州州警拆彈小組的機器警犬「羅斯科」在查緝行動中遭槍擊，「頸部」的彈孔清晰可見，避免員警傷亡。(麻州州警廳)

麻州 州警拆彈小組(Massachusetts State Police Bomb Squad)一隻名叫「羅斯科」(Roscoe)的機器警犬日前出勤搜尋嫌犯，過程中連挨三槍，警方順勢逮捕嫌犯，避免員警流血悲劇。

「羅斯科」是具有辨識炸藥氣味的機器警犬，3月6日，在一起警員遭槍擊 案的搜查任務，被帶到巴恩斯特布爾(Barnstable)一處民宅，和另外兩個拆彈機器人進入屋內搜尋嫌犯。

員警由遠端遙控「羅斯科」一舉一動，首先檢查兩個主要樓層，然後在地下室發現有人藏匿；屋內男子持步槍向「羅斯科」先開兩槍，將其擊倒，之後又開第三槍，導致通訊中斷。

之後，該名男子向另一機器人開槍，警方隨即使用催淚瓦斯將嫌犯制伏。

州警處發表聲明指出，這次行動清楚顯示移動平台(機器人)可以在應付武裝嫌犯的任務中開門和爬樓梯， 除了提供非常重要的空間清理和態勢感知能力之外，讓「羅斯科」率先進入嫌犯住所，可避免員警遇襲中槍的不幸狀況。

「羅斯科」是波士頓 動力公司(Boston Dynamics)生產的小型四腿敏捷機器人--Spot。該公司指出，「羅斯科」是第一隻遭槍擊的Spot，這是利用SPOT移動機器人拯救生命的好範例

當局目前尚未確認涉案槍手身分，也未透露其所面臨的指控。

「羅斯科」已被送回波士頓動力公司移除子彈和維修，將暫由該公司保管，接下來將被派往麻州警局一個新單位。