春季氣溫高於預期 氣象預測擔心野火隱憂

今年春天由於氣溫高於預期，恐有野火隱憂。(美聯社)

氣候預測中心表示，今年春天全美大部分地區氣溫將高於平均水平，西部可能出現乾燥天氣。

國家海洋暨大氣總署 (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA)氣候預測中心(Climate Prediction Center)營運部門負責人戈特沙爾克(Jon Gottschalck)表示，由於氣溫高於預期，恐有野火隱憂，西南部、大平原和密西西比河上游河谷部分地區風險最大。

戈特沙爾克接受媒體採訪時說，南部高平原最令人擔憂，科羅拉多州、堪薩斯州、新墨西哥州、奧克拉荷馬州 和德州 將「非常容易受到高度的野火風險影響」，尤其是風大的時候。

德州最近遭逢史上最大野火，調查人員認為源自電線起火；而在大西洋中部，本周強風助長北卡羅來納州、維吉尼亞州、西維吉尼亞州 和馬里蘭州大火。

NOAA在上個月創下史上最熱2月紀錄過後發布春季氣象展望。

在強烈「聖嬰」(El Niño)氣候模式助長下，2023 年成了史上最熱的一年；聖嬰氣候模式會讓太平洋水溫升高、進而推升全球平均氣溫。

戈特沙爾克說，春季期間聖嬰現象將減弱；不過，最近頻創高溫紀錄源自長期氣候暖化，科學家預計此一趨勢將持續。 聯合國世界氣象組織(World Meteorological Organization)稱，二氧化碳等溫室氣體積累導致全球氣溫上升，而這些氣體來自人類燃燒化石燃料。

NOAA局長斯賓拉德(Rick Spinrad)透過新聞稿說，氣候變遷正影響美國天災發生的時機、強度和持續時間。

預報員並警告，由於北部平原和中西部地區積雪和降水量低於平均，今夏密西西比河水位偏低；對此，國家水中心(National Water Center)主任克拉克(Ed Clark)說，低水流量恐影響整個密西西比河系統航行以及社區和工業供水。

NOAA預計，全美今春都不會發生嚴重洪水。