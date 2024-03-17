暴雪又塞車 科州50女困巴士22小時

團員們面臨食物和衛生日用品耗盡、難以休息等磨難，大家彼此互助打氣，終於在14日安全返家。(美聯社)

大約50名參加科羅拉多州 「錫拉滑雪巴士團」(Thera-ski Bus)的丹佛地區女性，13日從滑雪勝地維爾(Vail)下山返家途中，因暴風雪 又遇上連結卡車故障造成大塞車，全團被困在巴士上22小時；面臨食物和衛生日用品耗盡、難以成眠等磨難，大家彼此互助打氣，終於在14日安全返家。

由志工經營且團員皆為女性的「錫拉滑雪巴士團」已有40年歷史，13日是該團本季十次每周出團滑雪的最後一回合行程。車上除全團最年長76歲女性外，有人因滑雪不慎受傷待醫治，還有人患有糖尿病需定時打胰島素。

13日下午雷電交加，巴士團匆匆離開維爾滑雪場，路上先遇到連結卡車事故，一塞就是好幾小時；好不容易開始移動，卻因變速箱過熱，巴士靠拖車拖過山口，然後再等變速箱冷卻。夜幕降臨，他們準備出發，卻又再次塞在其他故障牽引拖車後方。

76歲的貝蒂·戴維斯(Bette Davis)說：「我們不得不待在巴士上睡覺；什麼也做不了。」另一位團員布蘭達·喬魯普(Brenda Djorup)則說，這是一場耐心和毅力考驗。

退休 老師喬魯普說：「我們的食物、水、衛生紙幾乎都用完了，上廁所也很不方便；但大家互相照顧。我們用雪敷在受傷同伴的膝蓋上，與患糖尿病的同伴分享背包裡的食物。」等到手機終於連上訊號，他們聯繫家人，並試圖探詢高速公路何時會重新開放，讓所有受困者返家。

成員瑪麗·華格納(Mary Wagner)表示，她們還發電郵給科羅拉多州長波利斯(Jared Polis)辦公室並聯繫媒體，以表達對相關訊息不明的不滿，並試圖引起更多人關注通往滑雪勝地的高速公路收了遊客的錢，卻陷入停擺的問題。她說：「有了這樣的目標，大家就不只是乾坐抱怨。」

華格納表示，她希望當局對沒有配備雪鏈的卡車司機處以更嚴厲罰款，更有效排除故障車輛。