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787驚險驟降後 波音籲各航空公司檢查駕駛艙座椅

記者張聲肇／綜合報導
發生飛行高度驟降的拉美航空波音787型客機，機艙內的天花板被拋飛的乘客撞出一個洞。(路透)
發生飛行高度驟降的拉美航空波音787型客機，機艙內的天花板被拋飛的乘客撞出一個洞。(路透)

一架拉美航空(LATAM Airlines)波音787夢想客機本周從澳洲雪梨飛往紐西蘭奧克蘭途中，發生飛行高度突然驟降的驚險事故，波音公司14日晚建議各航空公司檢查該型飛機的駕駛艙座椅。

美國航空界人士指出，事故起因係空服員送餐到駕駛艙時誤觸駕駛座後方開關，引發座椅自動移位，機師碰撞到操縱桿，造成機鼻朝下，飛機急遽俯衝。機艙內頓時大亂，有乘客被拋到天花板上，約50人送醫治療。乘客馬丁內茲(Verónica Martínez)回到智利聖地牙哥後對媒體表示，未繫安全帶的乘客被拋到天花板，「我就看到一名嬰兒飛了起來，好恐怖」。

波音公司建議787型客機的業主，檢查駕駛座椅開關外罩是否鬆動，如有必要，乾脆關掉自動椅電源。該公司同時也在考慮是否修訂機組員操作手冊。

華爾街日報引述波音發給各航空公司的通知信函說，把升降椅背上的開關保護罩切換成開啟狀態，可能導致座椅意外移動。信函指出，這是老問題，2017年就通知飛機客戶檢查。知情人士說，約375架飛機使用同樣的開關零組件。

787夢想客機2011年開始商業飛行，拉美航空出事那架，機齡只有八年。

聯邦航空管理局正密切注意調查這一情況，召集了「改正行動檢討小組」委員，請他們觀察波音處置此意外事故是否得宜，以及2017年通知檢查的內容，是否落實。

美國航空公司已通知787型客機的正副駕駛，請他們注意自己的座椅，並吩咐空服員不要碰觸飛行員座椅開關，維修團隊也要注意，開關護蓋是否正常。

智利民航局14日表示，兩名調查人員13日抵達紐西蘭，會同當地專家一起調查此事。

本次事件是繼1月5日阿拉斯加航空的波音737 Max 9型客機發生機艙門板空中掉落事件後，波音公司的技術與管理，再度受到質疑。

拉美航空波音787型客機。(取自LATAM官網)
拉美航空波音787型客機。(取自LATAM官網)

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