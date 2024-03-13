我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回收容器類擴大 加州1251回收中心上網查得到

重演拜川對決 川普確定贏得黨內提名 拜登發聲要選民做選擇

貪心獎勵卡免費加油 內州45歲女詐2.8萬元被捕

編譯周芳苑／綜合12日電
內布拉斯加州一名中年婦女利用獎勵積點卡漏洞免費加油，導致加油站損失近2萬8000美元。(美聯社)
內布拉斯加州一名中年婦女利用獎勵積點卡漏洞免費加油，導致加油站損失近2萬8000美元。(美聯社)

內布拉斯加州一名中年婦女無意間發現，在Bosselman Enterprises公司一處加油站只要拿出獎勵積點卡(rewards card)刷卡兩次，就可免費加油，她食髓知味，從2022年底開始持續使用這個伎倆加油數百次，日前被捕，面臨盜竊重罪指控。

檢察官說，這名45歲的女子詐得免費加油多達7400加侖，導致加油站損失近2萬8000元。

該中年婦女連續好幾個月詐用獎勵卡免費加油，直到去年10月，Bosselman Enterprises防損經理向警方報案，聲稱該公司位於林肯市的Pump & Pantry遭詐騙，警方展開調查。

遭詐騙加油站的加油泵2022年11月進行軟體更新，軟體涉及獎勵卡管理功能，更新後有漏洞，任何人只要刷兩次獎勵卡，將加油機置於演示模式(demonstration mode)，便可免費加油，但該加油站團隊對此漏洞毫不知情。

檢察官的「相當理由聲明」(probable cause statement)稱，防損經理確定有一張特定卡被多次使用免費加油；警方可透過這張卡追蹤到嫌疑人，而且監控錄影顯示， 2022年11月到隔年6月1日故障修復期間，該持卡女子多次加油。

當局認為，該女子不僅本人巧用技術漏洞免費騙取汽油，也讓另一女子用她的獎勵卡加油，依折扣價收費。

根據「相當理由聲明」，另一女子告訴警方，她付費給持卡人享有折扣加油，警方說明，該女子付費500元、加油價值700元。

聲明稱，這張有詐欺嫌疑的獎勵卡前後被刷用510次、免費加油超過7400加侖。

嫌疑人已獲准保釋，預訂4月11日舉辦法庭聽證會。

加油站 內布拉斯加州 油價

上一則

雇人偷竊全美網上銷贓 組織犯罪獲利百萬

下一則

科州共和黨眾議員巴克 突宣布提早退休

延伸閱讀

谷歌華人工程師 竊AI機密被捕

谷歌華人工程師 竊AI機密被捕
DNA涉30多年前2命案 65歲維州男被捕

DNA涉30多年前2命案 65歲維州男被捕
南韓男子涉嫌從事間諜活動 在俄羅斯被捕

南韓男子涉嫌從事間諜活動 在俄羅斯被捕
華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕

華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕

熱門新聞

趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救

2024-03-09 08:20
示意圖。(本報檔案照)

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

2024-03-11 12:07
俄亥俄州2名中年婦女日前載著一具8旬老翁屍體到銀行領錢，得逞後將屍體棄置一家醫院急診室，當地法院5日以嚴重虐待屍體及盜取受保護對象等罪名將2人起訴。(美聯社)

銀行1規定 俄亥俄州2女「載著屍體領錢」得手後棄置急診室

2024-03-09 20:37
美國網路論壇Reddit近日有一位熱情的網友發文，分享了他跟太太搭乘「海上天體營」出遊的經歷。（照片翻攝：IG / cruisebare）

沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多

2024-03-07 05:37
92歲的媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）再次訂婚，這次對象是67歲的退休分子生物學家朱可瓦（Elena Zhukova），婚禮定於6月舉行。路透

92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識

2024-03-08 15:01
報稅季節來臨，不少民眾納悶稅務資料要保存多久，才能因應萬一日後面臨國稅局(IRS)查稅。（美聯社）

報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去

2024-03-11 10:32

超人氣

更多 >
南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元

南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元
調查全美連鎖超市價格 這家最便宜

調查全美連鎖超市價格 這家最便宜
退休想到海外養老？這5個國家最易移民

退休想到海外養老？這5個國家最易移民
有益心臟的飲料 華人醫生推薦這5種

有益心臟的飲料 華人醫生推薦這5種
南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...

南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...