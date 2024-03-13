貪心獎勵卡免費加油 內州45歲女詐2.8萬元被捕

內布拉斯加州一名中年婦女利用獎勵積點卡漏洞免費加油，導致加油站損失近2萬8000美元。(美聯社)

內布拉斯加州 一名中年婦女無意間發現，在Bosselman Enterprises公司一處加油站 只要拿出獎勵積點卡(rewards card)刷卡兩次，就可免費加油，她食髓知味，從2022年底開始持續使用這個伎倆加油數百次，日前被捕，面臨盜竊重罪指控。

檢察官說，這名45歲的女子詐得免費加油多達7400加侖，導致加油站損失近2萬8000元。

該中年婦女連續好幾個月詐用獎勵卡免費加油，直到去年10月，Bosselman Enterprises防損經理向警方報案，聲稱該公司位於林肯市的Pump & Pantry遭詐騙，警方展開調查。

遭詐騙加油站的加油泵2022年11月進行軟體更新，軟體涉及獎勵卡管理功能，更新後有漏洞，任何人只要刷兩次獎勵卡，將加油機置於演示模式(demonstration mode)，便可免費加油，但該加油站團隊對此漏洞毫不知情。

檢察官的「相當理由聲明」(probable cause statement)稱，防損經理確定有一張特定卡被多次使用免費加油；警方可透過這張卡追蹤到嫌疑人，而且監控錄影顯示， 2022年11月到隔年6月1日故障修復期間，該持卡女子多次加油。

當局認為，該女子不僅本人巧用技術漏洞免費騙取汽油，也讓另一女子用她的獎勵卡加油，依折扣價收費。

根據「相當理由聲明」，另一女子告訴警方，她付費給持卡人享有折扣加油，警方說明，該女子付費500元、加油價 值700元。

聲明稱，這張有詐欺嫌疑的獎勵卡前後被刷用510次、免費加油超過7400加侖。

嫌疑人已獲准保釋，預訂4月11日舉辦法庭聽證會。