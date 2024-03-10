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兩黨議員重提立法 夏令時間永久化

編譯盧炯燊／綜合9日電
每年冬夏兩次撥動時鐘，讓不少人不勝其擾。一個名跨黨派國會參議員團體表示，他們準備推動一項立法，將夏令時間永久化。(美聯社)
每年冬夏兩次撥動時鐘，讓不少人不勝其擾。一個名跨黨派國會參議員團體表示，他們準備推動一項立法，將夏令時間永久化。(美聯社)

北美地區10日凌晨開始又要實施夏令日光節約時間。每年冬夏兩次撥動時鐘，讓不少人不勝其擾。一個由12名跨黨派國會參議員組成的團體8日表示，他們準備推動一項立法，將夏令時間永久化！

參院早於2022年3月通過「2021年陽光保護法案」(Sunshine Protection Act of 2021)，從2023年開始永久實行夏令時間，然而法案也從未交眾議院表決，並從此沒有下文。

而就在今年實施夏令時間前夕，以當年提案的民主黨籍馬基(Ed Markey)與共和黨籍魯比歐(Marco Rubio)為首的多名參議員，重新提出立法；來自密西根州的共和黨籍眾議員布坎南(Vern Buchanan)同時也在眾院配合行動。

馬基認為，早已過時的一年兩次改動時間，不僅不便，而且對經濟、能源消耗及健康產生負面影響。魯比歐也說應該向前邁進而非倒退。

另外也有一些國會議員表示支持終止時鐘撥來撥去，但並沒說明是採用夏令時間或標準時間。

拜登總統從未在此一問題上表態。

有支持者表示，永久實行夏令時間，就算在秋季也可讓孩子們有更多時間在戶外玩耍，減少季節性憂鬱症。但反對者認為這將迫使許多孩子在清晨摸黑上學。

美國在1918年一次世界大戰期間首次試行夏令時間以節約日光，在第二次世界大戰期間全年採用夏令時制。1973年又因為全球石油危機實行全年夏令時間，以節省能源，但一年後因公眾抗議而廢除。

目前只有亞利桑納、夏威夷以及美屬薩摩亞、關島、北馬里亞納群島(Northern Mariana Islands)、波多黎各及美屬維京群島(U.S. Virgin Islands)全年採用標準時間。

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