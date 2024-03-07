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為校打球沒福利 達特茅斯男籃組工會談判報酬

編譯陳韻涵／綜合報導
達特茅斯學院男籃隊5日以13票對2票，通過成立第一個大學運動員工會。(美聯社)
達特茅斯學院男籃隊5日以13票對2票，通過成立第一個大學運動員工會。(美聯社)

達特茅斯學院(Dartmouth College)男籃隊5日表決，通過籌組工會的決議，成為第一批可與校方談判工作條件和福利的大學運動員，撼動全美大學體育聯盟(NCAA)現行運作模式。

達特茅斯學院男籃隊的球員5日以13票對2票，通過成立第一個大學運動員工會。

達特茅斯男籃此舉震驚NCAA，NCAA僅允許大學運動員透過他們的名字、圖像和肖像，從他們在球隊中的角色獲取經濟利益。

達特茅斯球員哈金斯(Cade Haskins)和莫帝爾(Romeo Myrthil)去年9月透過請願推動籌組工會，並在投票結果出爐後發布聲明表示：「身為學生，我們可以是學院員工，也可以是工會成員，不言而喻；達特茅斯過去遭受阻礙，而今業餘身分的時代宣告結束」。

哈金斯和莫帝爾告訴「國家廣播公司新聞網」(NBC)，作為學生運動員，必須在學校打工以維持生計，球員雖然是全職工作，卻未獲任何福利或津貼。  

達特茅達男籃球員投票之際，代表新罕布夏州漢諾瓦(Hanover)服務業僱員的「服務業僱員國際工會560分會」(SEIU Local 560)在場見證，並恭賀達特茅達男籃成功組建工會。

服務業雇員國際工會(SEIU International)總裁瑪麗·凱·亨利(President Mary Kay Henry)寫道，「這所常春藤盟校是大學體育運動中，自由勞動可恥模式的誕生地，也是其葬身之處；這場勝利不僅關乎體育，還攸關需要工會的人擁有工會。」

國家勞工關係委員會(National Labor Relations Board)2月5日為達特茅斯男籃組建工會投票鋪平道路，當時區域總監勞拉·薩克斯(Laura Sacks)決定舉辦投票。

薩克斯說：「達特茅斯有權控制達特茅斯男籃的工作，球員做這項工作是為了換取報酬，請願的籃球員符合國家勞工關係法案中對僱員的定義。」

達特茅斯學院不滿裁決，層提出延後或扣押選舉的上訴動議，但遭NLRB駁回。

康乃爾大學(Cornell University)運動法教授休格(Michael L. Huyghue)表示，將大學運動員分類為學生的規範「模糊」，這忽視了大學在電視台合約、行銷權和售票權獲得的數百萬元，「我們認定，反壟斷法表明大學無權利用這些收入」。

達特茅斯學院男籃隊5日表決，通過籌組工會的決議後，兩名球員互相打氣。(美聯社)
達特茅斯學院男籃隊5日表決，通過籌組工會的決議後，兩名球員互相打氣。(美聯社)

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