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路州遏阻犯罪 推動擴大處決方法 17歲視同成年人起訴 減囚犯假釋

編譯黃祖綺／綜合29日電
路易斯安那州長蘭德里將打擊犯罪列為他競選連任州長的重點議題。(美聯社)
路易斯安那州長蘭德里將打擊犯罪列為他競選連任州長的重點議題。(美聯社)

路易斯安那州是全國監禁率和暴力犯罪率最高的州之一，該州正在推動擴大死刑犯的處決方法，17歲青少年將視同成年人起訴，並減少囚犯的假釋機會。

共和黨人表示，不斷減輕量刑、創造更多假釋機會以及擴大囚犯康復計畫，受害者沒有得到真正的正義，也讓危險的罪犯重新回到社區。

民主黨人則認為，嚴刑峻法會阻礙該州多年的進展，也不會阻止犯罪的發生，需要了解問題根源並採取更全面的方法，例如解決毒癮、心理健康、教育等問題，並改善罪犯重返社會的後果。

如同其他州一樣，路易斯安那州在疫情爆發後暴力事件激增。根據聯邦調查局的數據，路易斯安那州的犯罪率在過去十年雖然穩定下降，但仍是凶殺率最高的城市之一。

關於囚犯該入獄多長時間、少年犯的處置以及假釋的機會，都是各州的重點議題。在阿肯色州，州長薩拉桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)批准量刑法的改革，取消某些暴力犯罪的假釋資格。在喬治亞州，立法者要求30種犯罪行為提供現金保釋，包括18種輕罪。馬里蘭州上個月宣布新法，加強少年犯和管理少年司法系統的責任。

路易斯安那州長、同時也是前副警長兼總檢察長的傑夫·蘭德里(Jeff Landry)將犯罪列為他競選連任州長的重點事項，並優先解決青少年犯罪問題。

共和黨人認為，年輕人暴力劫車、槍擊和殺人事件頻傳，17歲的青少年應該像成年人一樣被起訴。儘管反對者同意青少年罪犯應該承擔責任，但也提出了安全和再犯的擔憂。同時，也有關於某些罪犯的入獄時間長短以及獲得假釋的資格的相關法案，其中一項法案將取消在8月1日之後被定罪者的假釋機會。

一項法案將恢復路易斯安那州已暫停14年的死刑，增加氮氣和電刑作為執行死刑的方法。議員們將於3月11日返回國會大廈舉行為期三個月的例行會議，持續討論更多與犯罪相關的法案。

暴力犯罪 共和黨 桑德斯

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