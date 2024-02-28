暖春天氣驟變 西岸發布冬季風暴警告 加州山區恐降雪12呎

氣象預報指出，一場新的冬季風暴正襲向西海岸，加州內華達山脈可能出現高達12呎的降雪。(美聯社)

準備跟好天氣說再見吧！隨著一場西部高海拔地區降下大雪，中部平原和南部地區也將回歸到典型的冬季氣溫。

一場新的冬季風暴正襲向西海岸，加州 內華達山脈(Sierra Nevada)可能出現高達12呎的降雪。華盛頓、俄勒岡和加州已發布冬季風暴警報。

風暴將於28日從太平洋西北地區開始，隔日抵達加州，為舊金山灣區帶來大雨，為山區帶來降雪。3月初，降雨將蔓延至南加州；同時內華達山脈降雪將達到4至12呎。

預計山區降雪量每小時1至3吋，風速可達每小時65哩；強風會導致雪花狂飛，嚴重影響能見度，使得山區行駛變得極其危險。這場冬季風暴下周將進入洛磯山脈。

而2月原本應該是芝加哥 和中西部地區一年之中最冷的時節，但這座湖畔城市和中部許多地區反都過起了夏季生活，氣溫達到華氏60度到70多度。威斯康辛州暖活到有民眾決定外出打高爾夫，明尼蘇達州更是處處可見戶外餐車；但芝加哥等地氣溫預計將再次從溫和轉為嚴寒，而且已經吹起陣陣狂風。

國家氣象局(National Weather Service)氣象學者奧里森(Andrew Orrison)表示，「接下來兩天將會非常寒冷」。

同時，溫暖氣候也增加大平原(Great Plains)地區野火發生的風險。乾燥的陣風，給平原地區創造出所謂的「嚴重火災天氣條件」，國家氣象局(National Weather Service)也因此針對新墨西哥 、科羅拉多、奧克拉荷馬和德州部分地區，以及北到堪薩斯、內布拉斯加、南達科他，東到愛阿華、密蘇里和伊利諾等州，發布紅色警告和火災天氣警報。

今年冬天，除了熱浪外，全國各地都出現了異常氣候，預報人員表示，雖很難指出哪一個異常氣候是由人類造成，但極端天氣的確因為人為因素而變得更頻繁。科學家指出，聖嬰氣候現象變得頻繁，也是導致異常天氣的原因之一。