克羅格併艾柏森 金額最大超市收購案 聯邦以反壟斷為由提訟阻止

聯邦貿易委員會26日在俄勒岡州聯邦法院提起訴訟，試圖阻止連鎖超市克羅格以250億元收購對手艾柏森的購併案。圖為加州一家艾柏森超市。(路透)

聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission, FTC) 26日針對連鎖超市克羅格(Kroger)有意收購對手艾柏森(Albertsons)一事提起訴訟；雙方收購價格為250億元，一旦成功，將成為史上金額最大的超市收購案。

FTC在俄勒岡州聯邦法院提交的訴訟中表示，收購將造成食品價格上漲，損害工會工人的談判能力，因此呼籲法院以反壟斷(antitrust)為由拒絕這次收購案。FTC競爭局局長劉亨利(Henry Liu)說，「克羅格收購艾柏森將導致日常商品價格繼續上漲，進一步加重消費者面臨的經濟壓力。」

克羅格發言人則回應，FTC的作法將更有可能看到食品價格上漲以及雜貨店變少，同時加強未加入工會零售商的競爭力。艾柏森發言人則認為，雙方合併後才能對抗亞馬遜(Amazon)、沃爾瑪 (Walmart)與好市多(Costco)等強大對手。

由於美國人收入花費在食品上的比率已來到30年新高，正尋求連任的拜登 在1月時曾就居高不下的食品價格抨擊大型雜貨連鎖店，認為業者哄擡物價，藉此從中獲得過多利潤。

就營業額來看，克羅格與艾柏森是全美前兩大超市業者，前者擁有超過2700家店面，艾柏森則擁有近2300家超市，雙方在許多地區都各自有據點，包括科羅拉多、南加州、華盛頓、德州與芝加哥。據Dealogic指出，這次交易包括承擔約47億元的艾柏森淨債務，將成為食品零售業史上最大收購案。

過去司法部曾成功阻止企業合併，例如擋下捷藍航空(JetBlue)有意買下精神(Spirit)航空，FTC則曾阻止基因定序公司Illumina收購癌症 癌症篩檢測試商Grail。

克羅格與艾柏森合併案之所以引起關注，在於競爭監管單位認為這是兩大競爭對手透過合作來擴大規模，以便對付包括沃爾瑪等更大的對手。為了消減外界疑慮，雙方雖曾在去年9月宣布將賣出413家店面給C&S Wholesale Grocers，但法院最終仍必須判定，一旦合併會造成多少競爭的損失，其中如何界定消費者的選擇是關鍵。

國際食品和商業工人聯合會(United Food and Commercial Workers International Union)地區領袖也曾反對這次合併，認為將造成工人、消費者與食品供應鏈三輸。